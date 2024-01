Ambiciona Frente Opositor repetir escaños y curules

Agencia Reforma | Prometieron abrir espacio a ciudadanos y no cumplieron, entregaron candidaturas a diputados federales y senadores 'pluris', a dirigentes partidistas Agencia Reforma | Prometieron abrir espacio a ciudadanos y no cumplieron, entregaron candidaturas a diputados federales y senadores 'pluris', a dirigentes partidistas Agencia Reforma | Prometieron abrir espacio a ciudadanos y no cumplieron, entregaron candidaturas a diputados federales y senadores 'pluris', a dirigentes partidistas

Ciudad de México.- Aunque prometieron abrir espacio a ciudadanos, el Frente Opositor otorgó las candidaturas plurinominales de diputados y senadores a dirigentes partidistas. Ayer por la noche, la Comisión Política Permanente del PRI aprobó la lista de aspirantes a diputados federales y a senadores, en las que dirigentes nacionales y actuales legisladores buscan repetir en escaños y curules. En la lista de aspirantes al Senado, en primer lugar aparece Alejandro Moreno, dirigente nacional y actual diputado del tricolor, seguido de la secretaria general del tricolor, la diputada hidalguense Carolina Viggiano. También figuran para obtener un escaño el ex dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones, el líder cetemista Carlos Aceves del Olmo, y la diputada federal mexiquense Ana Lilia Herrera, entre otros. A través de un comunicado, Alito presumió que serán postulados "los mejores perfiles" de su partido. En la lista de candidatos a San Lázaro aparecen el sobrino de Alito, Christian Castro Bello, quien perdió la elección de Gobernador de Campeche con la morenista Layda Sansores. Sylvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, busca brincar del Senado a San Lázaro. También pretenden mantener su curul el actual coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, y la legisladora de Nuevo León, Marcela Guerra. Alejandro Moreno presumió la postulación de mujeres y hombres con "trayectoria, experiencia y capacidad". Su partido, agregó, ha sido un contrapeso contra los ánimos autoritarios de Morena y su Gobierno. "El objetivo es desterrar a quienes han buscado confrontar, empobrecer y valerse de las tragedias del pueblo de México; exiliar a quienes colocaron a México en una espiral de deterioro institucional y descomposición autoritaria", alardeó. Acusó a la Administración que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador de atacar a los órganos autónomos, al Poder Judicial, a la prensa y a Oposición que cuestiona los desaciertos de la llamada Cuarta Transformación. Calificó de una "estrategia barata que intenta ocultar que Morena lleva más de 5 años sin darle una sola buena noticia al pueblo de México". "Son corruptos, mafiosos, mediocres e inexpertos. Son párvulos a los que les quedó grande el poder", señaló. El exgobernador campechano dijo estar confiado en que la alianza PRI-PAN-PRD ganará la Presidencia de la República con Xóchitl Gálvez, y será la nueva fuerza mayoritaria en el Congreso. Y borran a Martínez de la lista del PAN La Comisión Permanente del PAN palomeó ayer a sus candidatos a diputados federales por la vía plurinominal. Tras una acalorada discusión, los panistas frenaron la incorporación del senador ex morenista Germán Martínez Cázares a la lista de la quinta circunscripción, donde figuraba en el cuarto lugar, por Querétaro. La embestida contra el ex dirigente nacional blanquiazul la encabezó el mexiquense Luis Felipe Bravo Mena, dos veces líder del panismo, quien propuso se quitara de la lista al michoacano por "los agravios" que por años formuló contra el partido. De acuerdo con un testimonio fidedigno, varios respaldaron la postura de Bravo Mena y la candidatura de Germán Martínez se esfumó. La Comisión Permanente Nacional presidida por el presidente del PAN, Marko Cortés propuso los tres primeros nombres para cada una de las cinco circunscripciones, los que casi con seguridad de acuerdo con la votación que el blanquiazul alcance en los comicios de 2 de junio podrán ocupar una curul a partir del próximo 1 de septiembre. En la primera circunscripción aparecen Israel Damián Retes, Paulina Rubio Fernández y Luis Agustín Rodríguez Torres. La lista de la segunda circunscripción la encabeza el ex Gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, seguido de Nancy Araceli Olguín Díaz y Luis Enrique García López. En el primer lugar de la tercera circunscripción figura el actual coordinador de los senadores, el veracruzano Julen Rementería, Claudia Quiñones y José Elías Lixa Abimerhi. Para la cuarta circunscripción amarraron lugar la senadora con licencia Kenia López, el coordinador de los diputados federales, Jorge Romero, y Liliana Pérez Ortiz. La ex senadora Mariana Gómez del Campo fue relegada hasta el lugar 11. En la quinta circunscripción fueron palomeados Tania Palacios Kuri, José Manuel Hinojosa Pérez y Teresa Gines Serrano.