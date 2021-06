Amagan padres de niños con cáncer bloquear aeropuerto de CDMX

Ciudad de México— Ante la falta de respuesta de las autoridades y las denostaciones contra quienes exigen abasto de medicamentos oncológicos, padres de niños con cáncer anunciaron que volverán a bloquear la Terminal 1 del AICM y se retirarán hasta recibir una respuesta efectiva.

En un comunicado dirigido a padres y madres de niños con cáncer en el País, y a quienes se solidarizan con su causa, expresaron su agradecimiento y pidieron unirse a la movilización de mañana, a partir de las 9:00 horas afuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

"Les pedimos que mañana 30 de junio, se unan a nuestra convocatoria y se manifiesten de la forma que crean conveniente. Nosotros estaremos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Terminal 1, a partir de las 9:00 am, si deciden acompañarnos".

El pasado 15 de junio, sobre la Avenida Capitán Carlos Lazo, los inconformes mantuvieron bloqueos por más de 10 horas y este martes anunciaron que mañana volverán.

"No va a viajar gente de los estados que nos ha estado acompañando, porque somos padres de familia que también trabajamos, que vivimos al día, que estamos haciendo esfuerzos para que nos volteen a ver, porque tampoco podemos costear los medicamentos de nuestros hijos, pero vamos a aguantar por ellos", manifestó Omar Hernández, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Niños Enfermos A.C..

"No hay confianza en las autoridades, nuestros niños esperaban el medicamento este fin de semana y no llegó. El Presidente hace dos semanas, más o menos dijo que llegarían. No nos retiraremos sin una solución. Luego lo que este señor Gatell dijo, no se vale. No es por nosotros, es por ellos, queremos una solución ¡ya!".

Hay inconformidad, afirmó, en otras entidades como Veracruz, Oaxaca, Aguascalientes, y Jalisco.

"Causó mucha inconformidad lo que vino a declarar este señor Gatell que no somos padres, que queríamos dar un golpe de Estado, si no somos guerrilleros, no pertenezco a una guerrilla. Somos padres auténticos. No tiene una idea este señor de lo que sufre una madre, un padre hoy en día. Que se dejen de cosas y den medicamentos, que los garanticen es lo único que pedimos".

En un posicionamiento, la organización pidió que se respete la movilización, pues el único objetivo son los fármacos.

"La falta de tratamiento integral, seguro, de calidad y eficiente, lamentablemente, es un problema que se vive en todo México. Lo que exigimos a las autoridades es que se garantice el abasto regular, suficiente para el tratamiento integral de nuestros hijos. No queremos medicamento a cuentagotas. No buscamos soluciones parciales, porque los tratamientos que no se dan en un esquema completo, no le funcionan a nuestros pacientes", se explica.

"Es por eso que no vamos a detenernos hasta estar seguros de que el tratamiento que recomiende nuestro médico especialista, se encuentra disponible en las farmacias de las instituciones en donde se nos atiende. Ya no confiamos en las palabras de las autoridades, cada vez que se pronuncian sueltan promesas al aire que no se cumplen. El medicamento prometido, aún no llega a los hospitales donde se necesita".