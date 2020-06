Amaga 'El Marro' con más violencia en Guanajuato

Reforma

Ciudad de México.- Tras la violencia y los operativos de ayer en Guanajuato, el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", difundió dos videos en los que acusa la detención de su madre, pide ayuda a sus aliados y amaga con más violencia en el Estado.

Ayer, fuerzas de seguridad estatales en colaboración con el Ejército detuvieron a 26 personas ligadas al CSRL en diferentes cateos en zonas rurales, lo que desató incendios y bloqueos en ciudades como Celaya, Salamanca y Apaseo el Alto, entre otros municipios.

"Pinche Gobierno pasado de mierda, rateros culeros, humillaron e hicieron lo que quisieron con la familia y les voy a ser una pinche piedra en el zapato", dice en uno de los videos.

"Es lo que les quiero decir nada más, eh, y no crean que porque se llevaron a mi madre, ahora póngala de operadora financiera, jefa de cártel, como lo saben hacer, por ella y por toda mi gente le voy a echar huevos al asunto, no crean que me espanta".

"El Marro" insinúa que las autoridades trabajan en colaboración con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oceguera Cervantes, "El Mencho", a quien advierte que no lo dejará tomar el control de Guanajuato.

Minutos antes, difundió otro video dirigido no a sus rivales y al Gobierno, sino a quienes lo apoyan en el Cártel de Santa Rosa de Lima.

"De ante mano les agradezco machin por el apoyo a todas las mujeres, por el apoyo a mi familia", afirma, mientras se limpia el rostro.

"Como quiera entre cabrones no pasa nada, pero son mamadas entre mujeres, los hijos de su puta madre las tienen grabándoles audios y madreándolas".

Momentos adelante, la voz de "El Marro" comienza a quebrarse cuando advierte que seguirá adelante aunque muera o se quede solo.