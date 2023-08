Amaga con desafuero a Magistrados y ataca de nuevo a Xóchitl

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con desaforar a magistrados electorales por la resolución del TEPJF sobre violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, pero dijo que no lo hará para evitar convertirlos en mártires.

"Sí podría solicitar un desafuero y tengo los elementos, pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes. Por eso, estaba planteando lo de la reforma electoral, que a estos Tribunales los elija el pueblo, no los partidos, no la mafia del poder económico y político", comentó López Obrador en conferencia.

El pasado 2 de agosto, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó un acuerdo de la Comisión de Quejas del INE y le ordenó emitir uno nuevo a en un plazo de 24 horas, en donde reconozca que en 4 conferencias matutinas de julio hay expresiones del Presidente que pudieran constituir violencia política en razón de género en contra de Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio Opositor.

"En las conferencias matutinas de los días 10, 11, 14 y 17 de julio sí se advierten expresiones que, de un análisis preliminar, pudieran constituir violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, pues pretenden transmitir la idea de que sus aspiraciones políticas para ocupar un determinado cargo no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres", señala el acuerdo de los magistrados.

El órgano jurisdiccional consideró que la Comisión deberá definir sobre las medidas cautelares solicitadas por la senadora opositora, al reconocerse en la resolución que el Mandatario federal utilizó estereotipos de género en contra de la aspirante.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal criticó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y señaló que los magistrados mintieron y alteraron sus expresiones.

"Se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, a los magistrados del Tribunal electoral. Los exhibe porque mienten y calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces y árbitros se tienen en este Tribunal Electoral.

"Les voy a mostrar algo, que ojalá la gente pueda revisar el expediente que vamos a procurar que se conozca, porque me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia; es realmente grave. Pero, ¿a qué tribunal acudo yo?", señaló.

El Mandatario federal expuso en la pantalla las frases que los Magistrados utilizaron como evidencia para resolver que presuntamente existió violencia política de género contra Gálvez.

"Miren esto del tribunal lo que supuestamente dije para juzgarme como responsable de violencia política de género. ¿Qué es lo que me acomodan? ¿Qué me cuadran? 'Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto'. Reverendos falsarios, ¿cuándo dije eso?

"'La van a utilizar para engañar al pueblo...' esa fue la frase por la que hay violencia política de género y esto fue lo que dice. ¿Dónde está la violencia de género? 'Que habla de manera coloquial, directa, dice groserías...'. ¿Estoy mintiendo? Pero la gente ya no se va a dejar engañar.

"Pero bueno, esta es otra: 'Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando'. Eso dicen los magistrados, fíjense hasta dónde llegan, ¿no?, porque le quitaron toda la esencia y también la forma, que es fondo", enlistó.

"Gálvez es Fox"

El Presidente López Obrador volvió a lanzarse contra Xóchitl Gálvez y la acusó de ser Vicente Fox y todos aquellos que conforman a la cúpula del poder político.

"Es que la Sra. XG es Fox. ¿No es fox la Sra XG? Por qué no pones lo que dijo Vicente Fox de que cuando llegue la señora... (AMLO se frena y se lleva la mano de la frente en señal de que volvió a violar la medida cautelar del TEPJF).

"No estoy mintiendo, la señora es Fox, estoy hablando en términos políticos. Es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández, los de la cúpula del poder. Entonces entran así, los imponen y están atados de pies y manos", expresó.

El Mandatario exhibió nuevamente el video de la entrevista al ex Presidente Fox donde achaca a Gálvez la frase de "a trabajar huevones" y consideró que el INE no le bajará su mañanera, ya que en la de este lunes demuestra cómo fueron manipuladas sus palabras.

"Nada (pasará), nada más que ustedes (reporteros) para qué me preguntan, no puedo pronunciar su nombre. No creo (que bajen la mañanera), estoy mostrando cómo manipularon mis palabras y ya no vuelvo a mencionar el nombre de la señora; no sé si decir señora también", finalizó.