Amaga Cabeza de Vaca con salida de Conago

Ciudad Victoria— El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca amagó con su salida de la Conago, como lo hará su homólogo de Nuevo León, Jaime Rodríguez, al criticar que en las reuniones sólo buscan ser comparsas, quedar bien con el Presidente en turno y que no hay respuesta a los temas que plantean, como impulsar un nuevo pacto fiscal.

En conferencia, García Cabeza de Vaca anticipó que también el próximo lunes los integrantes de la Alianza Federalista, de la cual es parte, se reunirán en Chihuahua para votar por la salida o seguir dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

"Porque lo hemos platicado en los chats, es precisamente cuál va a ser nuestra posición en mantenernos o no, algo que ya perdió su esencia, que es la Conago, que debe de ser un órgano que nos permite ser más allá que un contrapeso, tener opción y diálogo abierto, pero con el propósito de impulsar el federalismo", detalló.

"Entonces, si eso ya se perdió y lo único que va a servir es para que unos cuantos (Gobernadores) vayan de comparsas y quedar bien con el Presidente en turno, pues cuál es el espíritu de la Conago".

"No hablo a nombre de ningún Gobernador, yo en lo personal considero que ya es un despropósito el ser parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores, toda vez que ya perdió su esencia federalista", agregó.

El Mandatario tamaulipeco enfatizó que ya no ve una razón sólida para pertenecer a dicha Conferencia.

"Yo en lo personal te digo, que ya no veo razón de ser, por eso ya estoy contestando, de no ser parte ya de una organización que ya perdió el espíritu federalista de contrapeso al diálogo claro, franco, que debe tenerse (con) el Ejecutivo federal", dijo, a pregunta expresa, en cuanto a su decisión en torno al anuncio hecho por el Gobernador de Nuevo León, el fin de semana.

El panista dijo que una vez que se concrete su salida de la Conago, de la cual no reveló una fecha, buscará consensos con los miembros de la Alianza Federalista y de la Asamblea de Gobernadores del Acción Nacional (GOAN) para las entidades en materia económica, turística, de salud y de crecimiento, así como de inversiones y principalmente por la emergencia del Covid-19.

Asimismo, criticó que el último encuentro de los Gobernadores con López Obrador, el pasado 19 de agosto en San Luis Potosí, dejó un mal sabor de boca a los asistentes.

Esa ocasión, señaló, los Gobernadores de Jalisco y Michoacán, a nombre de los Mandatarios estatales, plantearon el tema energético y económico, respectivamente, además de otros asuntos, que no han sido tomados en cuenta.

"Primero porque los temas que se propusieron de ahí al Presidente, pues no hubo contestación, cuando anteriormente en las reuniones de la Conago era 'a ver vamos a tener un diálogo abierto, claro, sincero oigan está pasando esto, traemos esta propuesta', pero no hubo respuesta de ninguna de las participaciones", expresó.

La única respuesta que dio el Presidente, señaló, fue al planteamiento de que se llegue a un nuevo pacto fiscal y que se modifique la fórmula para la distribución de las participaciones federales a Estados y municipios, al criticar que Tamaulipas es la segunda entidad que más aporta en recaudación y de las que menos reciben.

"Lo único que se habló ahí en general, es bueno, 'estamos de acuerdo, valoren lo del pacto fiscal a ver si se hace una convención nacional hacendaria, pero pónganse de acuerdo en la fórmula'", expresó.

"No, no, espérame tantito, si esto no es el club de Tobi, como qué pónganse de acuerdo en la fórmula, no, vamos a ver la realidad de la situación, por eso es que estamos poniendo sobre la mesa de que se ponga uno de las variables que sea quién es el que aporta más recursos a la federación porque eso no lo toman en cuenta".