Amaga Alfaro con crear sistema tributario local

Agencia Reforma / Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Ciudad de México— De persistir una cerrazón del Gobierno Federal de castigar a los estados con el Presupuesto 2021, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, advirtió que analiza crear un sistema tributario local.

Criticó que el Presupuesto 2021 como está planteado afecta a todos los Gobernadores.

"Pero están calladitos, es una afectación generalizada al País (...) urge convocar una Convención Nacional Hacendaria en la que podamos clarificar todas estas cosas y plantear un nuevo esquema y un nuevo acuerdo para seguir en un convenio o sistema de coordinación fiscal efectivo.

"Pero también lo digo con toda claridad, si a nuestra petición de diálogo lo que tenemos es un golpe de puerta en la nariz, desdenes y cerrazón para dialogar, de una vez lo digo, Jalisco sí se va a tomar en serio el iniciar el debate sobre nuestra permanencia o no en el sistema de coordinación fiscal".

De salirse del Pacto Fiscal, dijo que sería mediante una consulta que sea encabezada por un consejo ciudadano.

"Yo creo que en Jalisco vamos a necesitar que hacer un esfuerzo de información de la sociedad, que sepa de qué estamos hablando, porque no es un tema sencillo, fácil de digerir, estamos por hacer un ejercicio, si vamos hacer una consulta sobre el tema, a lo que yo me comprometo, lo digo por primera vez y con toda claridad en este foro, es que vamos a conformar una especie de consejo ciudadano para llevar a diseñar y llevar el proceso de la consulta y seguro que vamos a formar una mesa técnica para poder explicar es de lo que estamos hablando", dijo Alfaro.

El mandatario participó en el foro "Jalisco y el Pacto Federal" organizado por El Colegio de México y moderado por Sergio Aguayo, estableció que el planteamiento en la consulta debe ser claro, pues implica salirse del convenio fiscal y dejar a un lado las obligaciones con el gasto público.

"Lo que tratamos de exponer que no se trata la voz de un gobernante, sino la voz de un Estado que lo que está buscando es un trato justo, en donde dijimos que el maltrato que una vez más está perfilando nuestro estado el Presupuesto de Egresos 2021, nos obliga a pensar si debemos o no quedarnos en un pacto fiscal que lastima los intereses de Jalisco", resumió.

"Si nosotros cobráramos los impuestos, que podemos cobrar, en lugar de la Federación, que cobra los impuestos particularmente IVA, ISR e IEPS, si nosotros cobráramos esos impuestos, estuviéramos recibiendo como estado 193 mil millones de pesos ¿Y saben cuánto nos da la Federación? 62 mil millones de pesos", ejemplificó.

Alfaro plantea que los Estados no reciban menos recursos que los que obtuvieron en 2020.

"Hay un tema que tiene que ver específicamente con el Presupuesto 2021 que se va a votar unos días en el Congreso, ese otro tema en el que hemos puesto sobre la mesa con mucha claridad, un planteamiento para que los estados no reciban menos recursos de los que recibimos este año, tan sencillo como eso.

"No queremos ignorar la situación difícil que hay en materia presupuestal pero nos parece que si el presupuesto a nivel federal no crece o crece poquito, pues no es posible que a los estados nos estén quitando casi seis por ciento de los recursos que recibimos este año", manifestó.