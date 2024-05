Allá los patearon, aquí los queremos, dice Xóchitl a morenistas

Ciudad de México.- En el bastión morenista de Iztapalapa, ante varios miles de simpatizantes, Xóchitl Gálvez ofreció terminar con el odio y la división que se respira en el País.

Acompañada por el abanderado al Gobierno capitalino, Santiago Taboada, la abanderada opositora a la Presidencia abrió las puertas de su proyecto a los morenistas que fueron marginados de la campaña.

"Desde aquí les digo a los de Morena: caben en este proyecto. Allá los patearon, aquí los queremos. Ustedes también son importantes y yo seré Presidenta para todos, no para unos cuantos: para los guindas, los azules, los rojos, los amarillos y los verdes", prometió.

"¡Basta de división! ¡Basta de odio! Vamos a unir a este México. Ningún país sale adelante dividido. Vamos con todo, vamos con fuerza y corazón para unir a esas madres con sus hijos, vamos con todo para que las víctimas encuentren justicia."

La multitud celebró la propuesta de la abanderada y le aplaudió cuando ondeó una bandera nacional desde el templete. Optimista, Gálvez aseguró que ganará el 2 de junio "para servir, no para servirnos. Vamos a ganar para escuchar, no para insultar. Para respetar, no para humillar. Para unir, no para dividir".

Xóchitl recordó que cuando salió de su pueblo natal, en Tepatec, Hidalgo, llegó a Iztapalapa a conseguir un empleo de telefonista. Salía de un cuarto en la azotea a las 05:30 de la mañana y luego se iba a Ciudad Universitaria y regresaba a dormir a las 23:00 horas.

Con un nutrido mitin en terrenos de la candidata morenista al Gobierno capitalino, Clara Brugada, cerró Xóchitl su campaña en Ciudad de México, después de haber visitado el barrio de Tepito

Karen Kiroga, la candidata perredista a la alcaldía que recién fue víctima de un atentado en su domicilio, pidió también a los morenistas "rebelarse" y votar por el PRI, PAN o PRD.