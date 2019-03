Alistan revés a Ley de CFE

Ciudad de México— La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está a punto de dar un brinco al pasado y borrar parte de los cambios de la reforma energética.

La Secretaría de Energía (Sener) envió un anteproyecto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para reunificar todas las centrales de generación de la CFE en una sola unidad, en lugar de las seis empresas subsidiarias en las que está dividida.

Especialistas advierten que se esconderán ineficiencias de subsidiarias y se generará un problema de mercado ya que Comisión Federal de Electricidad volverá a competir como una sola empresa.

El efecto de esta medida que fortalecería a un monopolio, puede ser la reducción de oferta de servicios y por tanto un precio más alto de energía tanto para la industria como para los hogares.

Además, usuarios con paneles solares ya no podrían vender excedentes a CFE si esta empresa arguye que sus líneas están saturadas.

El anteproyecto firmado por la Secretaria de Energía Rocío Nahle, busca la exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), es decir, no se someterá a consulta.

La dependencia justifica el proyecto señalando que existe un incremento de costos, reducción de la función operativa y administrativa como consecuencia de una inadecuada organización y distribución de activos, lo que afecta la viabilidad de las empresas subsidiarias de generación.

Agrega que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expuso que cuatro empresas subsidiarias no eran rentables para el Estado ni generaban un valor económico.

El documento aclara que la decisión no impacta en la competencia justa, debido a que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado de costos, donde la competitividad se da por el tipo de tecnología y combustible, por lo que no se vería afectada la libre competencia.

Sin embargo, Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, advirtió que la medida representa un riesgo de que entren plantas ineficientes como las de carbón o combustóleo, con lo que crece la posibilidad de manipulación y subsidios cruzados.

El especialista agregó que esta modificación deberá apegarse al artículo 73 de la Ley de CFE, en el que se señala que es la Cofece quien debe autorizar cualquier cambio.