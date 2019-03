Alistan plan nacional por las mujeres

Ciudad de México— El Gobierno federal alista un acuerdo o plan nacional por la vida de las mujeres, anunció María Candelaria Ochoa, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Tras participar en un foro para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la funcionaria indicó que entre los objetivos del acuerdo estarán erradicar ciertas prácticas y contar con el compromiso serio de los Gobiernos estatales en el tema.

"Yo quiero que los Gobernadores se sienten con nosotras y que tengamos una relación de compromiso serio, por eso este acuerdo nacional por la vida de las mujeres es importante", subrayó .

"Se lo vamos a (detallar) en una mañanera, (pero) sobre todo prácticas y reformas constitucionales en esa materia, pero prácticas reales y diarias, que hay omisión, que se hacen los que no ven, entonces vamos a reformar eso".

Candelaria adelantó que el plan también contempla acciones y reformas, incluso constitucionales, para mejorar el combate a los feminicidios, garantizar la efectividad de las Alertas de Género, abatir la impunidad, mejorar la atención en los Centros de Justicia para Mujeres y superar omisiones e incapacidades.

"Tenemos que hacer un seguimiento muy puntual a la Alerta y a la acción de emergencia, porque no se está atendiendo la acción de emergencia, por ejemplo, de las carpetas que se integran como feminicidio tenemos un numero mínimo, quiere decir que no se está investigando como tal", dijo.

"Entonces eso es parte de nuestro trabajo, de la reforma que pensamos hacer, que es muy importante. Hay impunidad, hay omisión, hay incapacidad y hay desconocimiento de lo que significa la Alerta de Género en cada Estado".

Reforma publicó que a pesar de ser un mecanismo diseñado para la protección urgente de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra, las 17 AVGM que se han emitido de 2015 a la fecha -para mismo número de entidades- no han contenido la violencia feminicida en el País.

"No hay un seguimiento ni una evaluación de impacto de las alertas, la alerta es una acción de emergencia, urgente, no existe eso, entonces en todos los informes se la pasan haciendo acciones de prevención, que son muy importantes, pero esa no es la alerta", advirtió.

'Ninguna mujer aborta porque tiene ganas'

En otro tema, la titular de la Conavim se dijo a favor del derecho a la maternidad libre y voluntaria, y en contra de la decisión que adoptó el Congreso de Nuevo León sobre el derecho a la vida desde la concepción, al considerarlo un atraso a los derechos de las mujeres.

"Lo que se ha demostrado es que ninguna mujer aborta porque tiene ganas y por gusto, 'ay, mañana voy a ir (a abortar)', no, son situaciones críticas que además casi todas, tenemos cifras, la mayoría son casadas, con una pareja estable y que tienen más de tres hijos", subrayó.

"Entonces no son las solteras que andan ahí cotorreando, no".