Alistan Osorio Chong y compañía separación del PRI

Ciudad de México.- El senador Miguel Ángel Osorio Chong y políticos cercanos a él alistan su separación del PRI.

Además, se esperaría la renuncia de Nubia Mayorga, y el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

También se espera que Claudia Ruiz Massieu, expresidenta del PRI, se separe del partido, a unos días de que renunció a participar en el proceso de selección de la eventual candidatura presidencial del nuevo Frente Amplio por México, formado por el tricolor, PAN, PRD y organizaciones ciudadanas.

A las 13:00 horas del próximo lunes, Osorio y Mayorga, ambos de Hidalgo, convocaron a una conferencia de prensa en el hotel Camino Real.

Los legisladores, se anunció, "encabezarán un importante anuncio".

Desde que fue destituido Osorio Chong de la coordinación, los cuatro legisladores se alejaron de la bancada de 13 integrantes. La tensión siguió presente en la fracción, luego de que Osorio Chong no sólo perdió la coordinación, que quedó en manos de Manuel Añorve, sino también la presidencia del Instituto Belisario Domínguez, donde disponía de oficinas y de recursos para el pago de nómina para sus allegados.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, de inmediato ofreció a los priistas disidentes sumarse a su facción, la cual se ha hecho más grande por sumar a legisladores de otros partidos.

Delgado ha hecho públicas imágenes de las reuniones que ha sostenido con Osorio y Ruiz Massieu.

En días recientes legisladores y dirigentes del PRI en Hidalgo renunciaron al partido, dejando al tricolor sin representación en el Congreso local.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha minimizado las renuncias y negado que haya una "desbandada".

"No se va quien ya no estaba", ha dicho sobre priistas que renuncian al partido, pero que ya tenían tiempo de no participar en él.