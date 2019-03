Alistan ley de consulta a indígenas

Ciudad de México— La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció hoy la intención del Gobierno federal de construir una ley de consulta previa a comunidades indígenas.

"Pensamos seriamente en construir, conjuntamente con el Instituto (Nacional de Pueblos Indígenas) y con la Comisión adscrita a la Secretaría de Gobernación, una ley de consulta previa.

"Tan importante desde luego para generar este derecho a una consulta previa, libre, informada, de buena fe, y culturalmente adecuada", señaló la Secretaria.

Durante la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la funcionaria subrayó que la ley citada es un "camino" muy importante hacia el reconocimiento de los derechos de dichas comunidades.

"En el cual estamos empeñados en trabajar conjuntamente", manifestó Sánchez Cordero en la sede del Instituto, en presencia de su titular, Adelfo Regino.

"Tenemos que construir está nueva relación entre el Estado y la sociedad, basada en el respeto a la dignidad de sus integrantes, de las comunidades indígenas y afromexicanas", afirmó.

Ante representantes de distintas Secretarías y el Congreso, Sánchez Cordero reconoció que aún hay importantes desafíos en este tema como lograr una verdadera armonización legislativa, que calificó de urgente.

También señaló la creación de leyes secundarias para reforzar la aplicación del texto constitucional, y promoción de políticas públicas transversales que logren el desarrollo con bienestar integral.

"Reconocemos que la vulneración de algunos derechos indígenas es una realidad ante la que no cerramos los ojos y no podemos dejar de escuchar", apuntó.



Plantea Instituto reforma constitucional

En su oportunidad, Regino señaló la necesidad de impulsar una reforma constitucional en materia indígena que retome los avances internacionales en la materia.

"Y al mismo tiempo atienda las reivindicaciones, las necesidades, de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Muchos son los retos y desafíos que tenemos por delante.

"Estoy seguro que vamos a salir adelante con la decidida participación y cooperación de quienes somos parte de esta honorable Junta de Gobierno", abundó.

Aunque Regino no detalló el contenido de la eventual iniciativa de reforma, la Secretaria de Gobernación reveló que sería al artículo segundo constitucional.

Regino además dio a conocer que este lunes inició un proceso de diálogo y consulta a los pueblos indígenas con relación a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

"Hemos acordado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la realización de 25 foros especiales de consulta indígena en todo el País.

"En los cuales se van a tomar en cuenta las propuestas, las visiones de desarrollo de nuestros pueblos y comunidades indígenas", explicó el titular del Instituto.