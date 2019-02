Alistan demandas por despidos en ProMéxico

Ciudad de México— Más de 400 extrabajadores de ProMéxico fueron cesados de sus labores sin recibir liquidación, por lo que preparan demandas individuales que presentarán en bloque, denunció José Santamarina Estévez, ex director de internacionalización del organismo.

"Nuestra queja no es que cierren ProMéxico, eso es decisión del Ejecutivo, sino que se respeten los derechos laborales ganados", dijo.

ProMéxico fue creado por decreto como un fideicomiso en 2017 y los trabajadores estaban dados de alta ante el IMSS y no ante el ISSSTE, por lo que son acreedores a una liquidación, afirmó.

"Vamos a presentar demandas individuales porque los contratos son individuales, pero vamos a juntarnos en bloque para presentar muchas y tener más eco", dijo Santamarina.

El cierre de ProMéxico, explicó, ha estado plagado de irregularidades.

"A partir del 1 de enero, se filtró la información de que habíamos sido dados de baja del Seguro Social de forma no oficial y así fue efectivamente", dijo.

Todavía laboran 100 empleados, 40 en el extranjero y 60 en México.

Cuestionada, la Secretaría de Economía afirmó que el organismo tenía plazas permanentes, eventuales y outsourcing y dada su inminente desaparición, no se renovaron contratos de estas dos últimas categorías.

"En ningún caso se obligó a los trabajadores a firmar renuncias o documentos que afectaran de manera alguna sus derechos", respondió la dependencia que lleva Graciela Márquez.

Con información de Frida Andrade





Con presencia en el mundo

100 empleados aún trabajan para finiquitar y cerrar contratos de arrendamiento y otros pagos de servicios.

40 de ellos están en el extranjero y 60 en México.