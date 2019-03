Alistan cambios en mecanismo para prensa

Ciudad de México— Tras calificar como preocupante el asesinato del periodista Santiago Barroso en Sonora, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció cambios "profundos" al mecanismo de protección al gremio.

En entrevista, explicó que la finalidad no sólo es fortalecer los mecanismos de garantía y protección del ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión, sino lograr mayor coordinación con los gobiernos estatales.

"(Coordinación) con las fiscalías de los estados para que en todos los casos donde haya situación de riesgo se superen estás situaciones y todos puedan hacer su trabajo en paz", expresó en Palacio Nacional.

"Van a ser cambios muy profundos, donde lo fundamental va a ser que es responsabilidad del Estado otorgar las garantías y la protección a toda la gente que está sujeta al mecanismo", expuso.

Entre esas modificaciones, Encinas reveló que instituciones del Estado asumirán el resguardo y la protección de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo, es decir, que ya no se contratarían empresas privadas para ese servicio.

"Hay autoridades involucradas (en agresiones a periodistas), que están haciendo estás prácticas deleznables, no en todos los casos. Hay autoridades y hay grupos delictivos. (Se va a) castigar a los responsables", añadió.