Alista UIF ofensiva contra García Luna desde SSPC

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prevé enviar a funcionarios de la Secretaría de Seguridad federal para que comparezcan en el juicio contra Genaro García Luna en Miami, donde interpuso una demanda por 634 millones de dólares que supuestamente fueron robados al Gobierno mexicano mediante contratos corruptos.

Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que el juicio se restableció tras el desechamiento de recursos de los acusados y se alista una ofensiva que incluye a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

"El juicio se ha reanudado y está en etapa de conciliación, que es obligatoria en estos tribunales para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes, para lo cual el Gobierno de México se está preparando con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad, en donde están los funcionarios que van a comparecer ante el juicio y en donde se van a firmar ya los pliegos concretos de cada una de las cosas", adelantó en la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular de la UIF explicó que la demanda civil en Florida no determinará la ilegalidad de los contratos firmados sino que el dinero de los convenios irregulares se entregó a García Luna en Miami, a través de una triangulación ilícita.

"Quiero aclarar que en Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, este es un tema exclusivamente de México, no está sometida a la jurisdicción en otro país.

"Lo que está sometido a la jurisdicción de otro país es que habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se le entregó una parte de ese dinero a la persona que había hecho los contratos, García Luna, o quien había gestionado los contratos, porque también hay contratos de cuando García Luna ya no era servidor público, pero gestionaba todos los contratos, multimillonarios.

"Entonces como él tiene dinero, parte de ese botín, y ya lo demostramos ante el Tribunal, porque el dinero está y ha estado desde que salió de México, a través de unos viajes, en otros países, Barbados, principalmente, llegó a Miami y ahí está el juicio, por ese motivo", agregó.

Cuestionado sobre la posible participación del expresidente Felipe Calderón, el jefe de la UIF dijo que analizarán quiénes aparecen en las cuentas de Barbados para localizar a otros implicados.

"En este momento no pensábamos hablar de otros casos, pero podemos hablar en otro momento del caso que fuera, no podría yo referirme a eso estrictamente, vamos a analizar la información de las cuentas que se operaron desde Barbados es una cosa que no ha terminado, vamos a ver quienes aparecern ahí, porque hay mexicanos.

"No podría decir en este momento si son o no, pero en su momento el Gobierno de México puede dar a conocer sin alterar el juicio en Florida", afirmó.

-¿Cuánto tiempo llevará esa investigación?, se le preguntó.

"La lista de las cuentas de Barbados un par de semanas, porque esa lista está en Miami", respondió.

Gómez recordó que actualmente hay 19 propiedades aseguradas por la demanda civil y aseguró que se recuperará lo robado a la Tesorería de la Federación en la trama encabezada por el ex Secretario de Seguridad Pública, quien actualmente está en espera de su condena tras ser encontrado culpable de narcotráfico y lavado de dinero en Nueva York.