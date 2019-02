Alista SNTE demandas para 2019

Ciudad de México— Luego de realizar una consulta interna entre sus agremiados, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició la conformación del Pliego Nacional de Demandas 2019.

El proceso arrancó este fin de semana, pues el viernes se dio por concluida la consulta que por primera vez en la historia del sindicato se realiza para este fin.

Durante una gira de trabajo por Sinaloa, el Secretario General del SNTE, Alfonso Cepeda Salas informó que "cientos de miles" participaron en este ejercicio democrático.

"Un agradecimiento muy especial por esa copiosa participación que tuvieron en la primera jornada de consulta para recoger las inquietudes, los planteamientos, las demandas de ustedes las maestras, los maestros, los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, y que pudiéramos de una manera democrática integrar este documento que cada año entregamos a la Secretaría de Educación Pública. Ha sido una cruzada histórica", expuso.

Al reunirse con más de 2 mil sindicalistas de las Secciones 27 y 53, así como exsecretarios seccionales, el líder del SNTE recordó que ha habido avances obtenidos por la lucha sindical.

"Hubo años donde no había aguinaldo, hubo años donde no había prima vacacional, hubo años donde no había seguridad social y otras prestaciones, estímulos o compensaciones que hoy tienen desde que ingresan al servicio docente. No es solamente la plaza, el Sindicato les da muchas más garantías que ha ganado a base de lucha, a base de perseverancia durante 75 años", apuntó.

El secretario general del SNTE también sostuvo una reunión con el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para hacer una evaluación del cumplimiento de los derechos laborales, salariales y prestacionales de los agremiados.

Entre los temas abordados, Cepeda planteó los requerimientos de un programa de vivienda para los trabajadores de la educación del sistema estatal, así como la rehabilitación de la unidad deportiva de la Sección 27, en donde se promueve la activación física, el sano desarrollo y la práctica de deportes, como el béisbol que tiene un gran arraigo entre los sinaloenses.