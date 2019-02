Alista SFP cambios a formato para 3de3

Ciudad de México— La Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, anunció al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que alista una nueva propuesta de Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, también conocido como "3 de 3".

En sesión del Sistema Nacional Anticorrupción, la funcionaria federal anticipó cambios debido a que, dijo, el formato podría resultar inútil si no está consensado y elaborado de forma adecuada.

"Estamos a favor de la transparencia, estamos a favor del control en las declaraciones patrimoniales y el control en la evolución patrimonial y el conflicto de intereses, sin embargo, creemos que es necesario repensar este mecanismo de rendición de cuentas tal como está establecido hoy.

"Si bien es un hecho que un sistema de declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés bien diseñado y bien utilizado es una herramienta muy poderosa en sí mismo, un formato si no está consensado de verdad, si no está realizado de forma adecuada, puede convertirse en un sistema ineficiente, burocratizante, e inútil", señaló.