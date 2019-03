Alista IMSS disculpa pública por caso ABC

Ciudad de México— El director general del IMSS, Germán Martínez, informó que inició trámites ante la Secretaría de Gobernación para ofrecer una disculpa pública a los padres de los 49 niños que fallecieron y a quienes resultaron lesionados en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en 2009.

"Solicitamos a la Suprema Corte de Justicia se resuelvan los asuntos, aunque no somos parte, penales e indemnizatorios, e iniciamos los trámites necesarios, el IMSS ante la Secretaría de Gobernación, para tramitar y ofrecer una disculpa pública por lo de la Guardería ABC", afirmó al comparecer ante las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social del Senado ,

Ante la pregunta de la senadora priista Beatriz Paredes de si el IMSS podría ampliar el programa de guarderías a la población no afiliada, el funcionario dijo que revisará si hay vacantes en estos espacios.

Sin embargo, sostuvo, primero se asegurará de que ningún niño esté en riesgo en alguna guardería del Seguro Social.

"Quiero decir que me comprometo a, como posibilidad, revisar exactamente las vacantes que tiene la capacidad instalada del instituto y más o menos referenciarlas. Como posibilidad teórica, existe, tenemos un dato a nuestro favor: en 2018 sí hay un superávit en guarderías de 5 mil 630 millones", indicó.

"Pero lo primero que voy a cuidar es la seguridad. No podemos admitir a ningún niño más, si pone en riesgo la guardería. Y esto tiene que ver con Hermosillo, tiene que ver con ese dolor de hace 10 años", expuso.

Martínez agregó que ya aplicaron cédulas de verificación de las condiciones de seguridad en las mil 419 guarderías del IMSS.

Indicó que el costo de la atención de un niño en estancias del Seguro Social puede ser más caro que en las de la Secretaría de Bienestar porque el servicio es de calidad.

"Quizá pueda ser más caro un niño en una guardería del IMSS que en una estancia infantil, pero yo sí le digo que los estándares de calidad, nutricionales, de capacitación de las personas que están atentas de las guarderías son infinitamente superiores", apuntó.