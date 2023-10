¿Algo que recuperar? Los recuerdos

Antes del mediodía, al Condominio Amarinthos llega Jorge Muñiz, de 37 años, propietario del departamento 1002. Viajó desde la Ciudad de México para conocer cómo quedó su propiedad, tras el paso del huracán "Otis".

La Zona Diamante, donde está el edificio, parece un set de película apocalíptica: una tras otra las torres de departamentos están descarapeladas, con los vidrios reventados y los recubrimientos repartidos por todos lados.

Jorge sube por las escaleras de su edificio sorteando pedazos de estructuras metálicas, plafones, recubrimientos, cables y uno que otro mueble que fue expulsado de los departamentos de sus vecinos.

Cuando entra a su departamento constata que todo está roto, reventado, colgando, doblado, rasgado, sepultado. "No se salvó nada", le dice a su acompañante.

Entre un montón de escombros reconoce el cenicero de los puros de sus suegros, remueve un poco y descubre una figurilla tipo hindú de un hombre rezando, bromea con la serenidad expresada en la estatuilla.

El departamento era una casa de descanso para la familia y en ella acostumbraba a pasar los fines de año.

- ¿Hay algo que puedas recuperar?, se le pregunta.

"Los recuerdos nada más", dice.

Resiliencia costeña

Casi frente Amarinthos está Villas Playa Diamante, un conjunto de 158 casas de dos y tres plantas que antes del huracán lucían los adornos de teja en los techos.

Ángeles Hernández, de 62 años, originaria de la Costa, dice que llegó a vivir a este conjunto residencial huyendo de las inundaciones provocadas por otros fenómenos metereológicos.

"Cuando 'Paulina' vivía en otro lado y el agua me llegó arriba de las rodillas, después, con 'Manuel', arriba de la cintura. Y ahora que estoy aquí fue el viento y el agua los que hicieron destrozos", indica.

Para Hernández, la experiencia de "Otis" es la más terrible que le ha tocado experimentar, pero no se desanima.

"No tenemos luz, pero si pensamos que los antiguos no tenían luz y sobrevivieron, pues hay que sacar fuerzas de donde no las hay y tenemos que luchar por nosotros mismos", señala.

'Hay que irse'

Residente del mismo conjunto habitacional, Rodolfo Pareja expone los daños; abre su alacena y refrigerador para mostrar las pocas reservas de alimento y agua que tiene para él y su papá de 79 años.

Unos huevos, algo de pan, refresco, un par de peras, unas toronjas, y menos de un cuarto de un garrafón de agua de 20 litros.

"Es duro, no hay agua, no hay luz, mi papá necesita el oxígeno en las noches, tiene EPOC, entonces, él ahorita está bien, pero el calor lo asfixia, tiene sus spray todavía, pero no se puede conectar en las noches porque no hay luz", indica.

Aunque Pareja quisiera comprar más suministros no puede porque las tiendas de conveniencia y los supermercados fueron saqueados.

Pese a la prescripción médica para que su papá viva a nivel del mar, dice, por ahora no habrá más remedio que llevarlo a Cuernavaca, por lo menos mientras los servicios se restablecen y los daños de la casa pueden ser reparados.

"Mañana (hoy) vienen (mis familiares) a sacarnos, porque esto no tiene sentido, quedarse a nada, así, a nada. Cerrar lo que se pueda e irse. ¿Yo que hago con mi papá de 79 años acá?, plantea.