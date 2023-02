Alertan sobre democracia en 'situación delicada'

Ciudad de México.— Especialistas advirtieron sobre una "situación delicada" en la calidad de la democracia en el País, al presentar el Índice de Desarrollo Democrático de México 2022, que fue realizado por organizaciones nacionales e internacionales.

Aunque el Índice de Desarrollo Democrático de México 2022 concluye que, a nivel nacional, en comparación con el 2021, hay una leve mejoría al pasar de 4 mil 138 a 4 mil 264 puntos, se percibe una "situación delicada" en calidad democrática. El mejor puntaje fue en el 2010 con 5 mil 829 puntos.

PUBLICIDAD

El estudio mide cuatro dimensiones, a través de 51 indicadores: uno, democracia ciudadana, en la que se consulta a los ciudadanos su percepción sobre el respeto pleno de los derechos y libertades, la igualdad y su compromiso ciudadano en reglas o procesos democráticos.

Dos, la democracia de las instituciones, es decir, cómo sienten el Estado de Derecho. Se les consultó su visión sobre corrupción, intervención de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, desempeño de los partidos políticos, Poder Legislativo y niveles de gobierno. Incluso, si ven o no libertad de prensa por parte de los gobiernos.

Tres, democracia social: si ven bienestar y equidad, por lo que miden la percepción sobre desempleo, pobreza, salud y educación.

Cuatro, democracia económica. Aquí, afirman los expertos, miden el efecto de la economía en los ingresos de los ciudadanos en el 2022, si mejoraron su situación económica, vieron mayor inversión o infraestructura en su entidad.

De acuerdo con los especialistas, la única dimensión que creció en positivo fue la democracia de las instituciones, las otras tres cayeron del 1.7 hasta un 11 por ciento.

Por entidades

Así, a nivel estatal, se afirma que en el 2022, Yucatán y Sinaloa resultaron las más altas en desarrollo democrático, y se les acercó Colima. Se lamenta que en este apartado el año pasado había 11 entidades.

Por ejemplo, Hidalgo cayó 11 puntos en todas sus mediciones. Mientras que otras nueve entidades están en la categoría de democracia media: Ciudad de México, Nayarit, Aguascalientes, Durango, Querétaro, Nuevo León, Baja California, Hidalgo y Jalisco.

Las 11 entidades que tienen bajos niveles democráticos son: Coahuila, Campeche, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Baja California, Tabasco, Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo.

Entre las entidades con democracia mínima democracia se ubican: Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Guerrero y Chiapas.

"No son resultados gratos, y menos aún para quienes sufren las consecuencias de todos los males sociales y económicos de este balance negativo. La calidad de la democracia mexicana en las cuatro dimensiones que registra el Índice se encuentra en una situación delicada. La única ventaja de ello es que, los datos son temporales y pueden cambiar de un año a otro", resumen los expertos en el estudio.

En la elaboración del Índice participaron la Fundación Konrad Adenauer, la consultoría Polilat, ubicada en Argentina, el INE, la Confederación USEM, y el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS).

Jorge Arias, autor del estudio, afirmó que en el 2022 se observó una recuperación de la pandemia por Covid-19, pero siguen "los impactos ocultos", principalmente en los aspectos social y económico.

Recordó que los procesos electorales traen "un efecto esperanzador", por lo que confió que el nivel cambie en el 2023 y 2024, y los actores involucrados corrijan lo que no funciona y dejen lo que sí.

"Si estos resultados de buen gobierno no se dan, el votante tendrá menos interés en participar electoralmente, y en propiciar que su comunidad cercana con la que convive también participe con entusiasmo", advirtió Arturo Germán Belmont, de CEPOS.

'No despertemos al México bronco'

El presidente de INE, Lorenzo Córdova, consideró que el Índice muestra que los gobiernos, de cualquier nivel, han quedado a deber a los ciudadanos.

Por ello, afirmó sin hablar directamente de la reforma electoral, se debe tener cuidado con dañar lo que marcha bien.

"Hoy, frente al riesgo que tenemos de perder lo poco que hemos hecho bien, ese mísero detalle técnico, cuidado con que no despertemos al México bronco y violento, porque el contexto no es un mal contexto, el contexto sigue siendo un contexto ominoso para las generaciones que no han logrado resolver esa demanda añeja y de la que dependen la convivencia en justicia, la justicia social", añadió.

Consideró que lo electoral es lo mejor calificado, y es lo que salva la democracia, por lo que debería hacer reflexionar a quienes atacan al Instituto.

"El Índice nos alerta que la democracia mexicana está en riesgo y que su fortalecimiento dependerá de las decisiones políticas, económicas y sociales que se tomen ahora.

"Si no identificamos, decía claramente, los desafíos, si seguimos perdiendo el foco de lo importante, sin atender a la solución de los problemas reales que enfrentamos, nuestra democracia puede en el futuro perecer", indicó.