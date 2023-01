Alertan que mudar carga aérea arriesga acuerdos bilaterales

Ciudad de México.- La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) consideró que mudar la carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pondrá en riesgo acuerdos bilaterales.

A través de un comentario enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), explicó que la imposibilidad de ciertas aerolíneas de no poder escoger el aeropuerto al que operan en el territorio mexicano pondría en riesgo el cumplimiento de dichos acuerdos.

Lo anterior al no permitir la libre y justa competencia, además de poner en desventaja competitiva a algunos operadores.

"Consideramos que el hecho de separar la operación carguera para que AIFA atienda las operaciones exclusivas de carga puede contener elementos discriminatorios entre las aerolíneas de carga y las aerolíneas que realizan operaciones combinadas", sostuvo.

Asimismo, la IATA consideró que la medida anunciada por el Gobierno traerá algunos problemas regulatorios.

En sentido, explicó que las aerolíneas cargueras y proveedores que les dan servicio a las aerolíneas que mueven carga hacia la Unión Europea necesitan obtener una certificación (ACC3-RA3).

Por otra parte, mencionó que el proceso de verificación y autorización a los operadores y proveedores por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) deberá ser expedito y derivado de los cambios a las reglas para la obtención de este certificado; es imposible que los proveedores de servicio inicien su trámite sin el acompañamiento o contrato de una aerolínea.

Además, dijo, se requerirá confirmación por parte de las aduanas de que el sistema está listo para procesar la importación y exportación de mercancías en los aeropuertos del área conurbada, así como las áreas de selección automatizada y reconocimiento aduanero (rayos X).

"Las aerolíneas prestan un servicio aeropuerto-aeropuerto y requerimos la confirmación de que se cuenta con el suficiente personal capacitado e instalaciones por parte de las agencias de carga y agencias aduanales para la migración de las operaciones fuera del AICM", sostuvo.

Se requiere confirmación por parte de todas las autoridades que intervienen en los procesos de importación y exportación de mercancías en cuanto a procesos equipos e instalaciones.

Al día de hoy no se cuenta con la confirmación de que los almacenes que prestarán servicio a las aerolíneas cerca del AICM están completamente terminados y con la infraestructura y medios necesarios para prestar el servicio.

La IATA también mencionó que el movimiento de las operaciones dedicadas de carga no es posible derivado de la degradación del País a Categoría 2, pues las aerolíneas cargueras mexicanas no están en condiciones de agregar nuevas rutas hasta no recibir una confirmación por escrito de parte de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Además, solicitó que las autoridades consideren que el cierre de las operaciones de carga en el AICM no se dé sino hasta al menos 180 días hábiles luego de la entrada en vigencia de este decreto.

El organismo hizo énfasis en que dicho proyecto de decreto traerá incremento de costos por la duplicidad de operaciones de carga y pasajeros, mayores tiempos de transporte de mercancías, problemas de inseguridad y pérdida de competitividad.

De manera particular, Air France KLM expuso que la mudanza aérea pone en peligro su modelo de negocio en México, así como el de otras aerolíneas.

Indicó que operar en dos aeropuertos diferentes para la actividad de pasajeros y carga ocasionaría confusión y costos adicionales en volumen tal que podrían comprometer la viabilidad de las operaciones cargueras al país, lo que a su vez producirá un gran impacto en la fuente de empleo.