Alertan por riesgos para la democracia

Ciudad de México— La expansión de los programas sociales y su entrega directa a los beneficiarios, la tendencia del Gobierno de ampliar su capacidad de control sobre otros poderes y ámbitos, y la retórica utilizada contra los adversarios representan riesgos para la democracia en México, alerta la consultoría Integralia.

En su estudio "México: riesgo político", señala que Morena, partido creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, busca reforzar su estructura a partir del uso de programas sociales.

La nueva administración, indica, ha puesto sus esfuerzos en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que dará 3 mil 600 pesos mensuales a más de 16 millones de jóvenes; el Censo del Bienestar, realizado por simpatizantes de Morena, y un monto elevado de recursos para políticas sociales.

La consultoría destaca que aunque en 2019 hay sólo dos elecciones a Gobernador --Baja California y Puebla--, y en 2020 no habrá, en 2021 se renovarán la Cámara de Diputados y 13 gubernaturas, todas en manos de la oposición.

"Un reforzamiento de las preferencias electorales de Morena en 2021 sería la antesala de un nuevo mandato presidencial de Morena para el periodo 2024-2030 y la consolidación del proyecto de nación de López Obrador", afirma.

Además, advierte que una tendencia del Gobierno es ampliar la capacidad de control sobre otros poderes y ámbitos de gobierno que pudieran representar algún contrapeso, así como centralizar el proceso de toma de decisiones y de ejercicio del gasto.

Recuerda que la coalición de Morena y sus aliados cuenta ya con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría simple en el Senado, y resalta que la fuerza e independencia de los órganos reguladores y autónomos se ha visto mermada con la disminución de su presupuesto, críticas directas a sus integrantes, como es el caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la propuesta de la desaparición de otros, como del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Señala que otro poder cuya dependencia podría disminuir es el Judicial, pues el Presidente propuso a tres personas cercanas a él para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia.

Destaca el anuncio del Mandatario de que no habrá más financiamiento público para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Asimismo, indica que las conferencias de prensa se han utilizado para atacar a adversarios, intimidar a críticos y posicionar mensajes políticos para encender el ánimo de quienes apoyan al Presidente.

Según un análisis de la consultoría, 31 por ciento de las afirmaciones del López Obrador en las conferencias no corresponden a la realidad, mientras que 25 por ciento se apegan a datos y hechos. Las demás son parcialmente correctas o difíciles de verificar, pues no se cuenta con información suficiente.