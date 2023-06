Alertan por aumento de solicitudes de refugiados

Ciudad de México.- México ha recibido 63 mil 462 solicitudes de refugio de personas de 90 países en sólo cinco meses y de seguir así se rebasarán las 150 mil en 2023, advirtió Andrés Ramírez, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

"Desafortunadamente cada vez hay más personas que llegan, no sólo a nuestro país en busca de protección internacional (...), pero a nivel mundial la gran desgracia es que todos los años se están batiendo los récords de las personas que tienen que salir de sus países de manera forzada, no por gusto; no de vacaciones; no para estudiar; sino por razón de protección de su propia vida que corre riesgo", dijo.

Durante la Jornada de Conmemoración del Día de las Personas Refugiadas, Ramírez aseguró que desde 2011, todos los años se ha roto la marca histórica del número de personas que buscan protección a nivel internacional, y la búsqueda en México no es la excepción.

El coordinador de la Comar lamentó que no se ha hecho lo suficiente para evitar los elementos detonantes que generan que tantas personas se vean obligadas a salir de sus países.

Eduardo Jaramillo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que México es uno de los cinco países en el mundo que reciben el mayor número de solicitudes individuales de refugio.

"En el 2022, el país atendió a más de 130 mil solicitudes, lo cual representa un gran desafío para las capacidades institucionales de las autoridades", detalló.

"También implica un desafío para las comunidades de acogida que tienen que generar condiciones de reinserción social para estos desplazados y refugiados".

Jaramillo dijo que los grupos más vulnerables son niños; adolescentes; mujeres; embarazadas; adultos mayores; enfermos; indígenas y personas de la comunidad LGTBI.

México ha sido testigo del aumento de estos flujos internacionales de países del continente, pero también cada vez más de África, Medio Oriente y Europa, aseguró durante la jornada conmemorativa.

El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado.