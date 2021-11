Alertan para evitar el abuso sexual infantil

Ciudad de México.- Madres y padres deben estar conscientes del riesgo de sus hijas e hijos de ser víctimas de abuso sexual infantil, no se trata de crear pánico, sino de darles herramientas para que las propias niñas y niños puedan actuar en caso de peligro, o de cómo actuar como familia al enterarse de un caso de abuso sexual infantil, dijeron a Excélsior activistas en el marco del Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil.

"Hay que dar visibilidad a esta temática, es levantar la voz, es dar un grito y decir: hay muchísimas cosas que tenemos que hacer para proteger a la infancia, para proteger a los niños, niñas, adolescentes, acerca de estas temáticas y tanto del abuso como de violencia sexual en general”, dijo Carolina López, presidenta de la Fundación Centro Nacional para el Desarrollo sexual Infantil y Juvenil A.C. (CENDES).

El año pasado, cuando se conmemoró por primera vez el Día Mundial Contra el Abuso Sexual Infantil, Aldeas Infantiles SOS de la Unicef recuperó algunas de las cifras que se saben en México sobre el tema.

Según esas cifras, el Inegi reportaba que una cada cuatro niñas, y uno de cada seis niños sufren abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad y que la tasa de violación de niñas y niños en México es de mil 764 por cada 100 mil.

Otro dato de referencia es un informe de la OCDE que ubica a México en el primer lugar de abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año. Esto daría un promedio diario de 14 mil 794 casos por día, 616 por hora y 102 por minuto.

"Las cifras se vuelven desbordantes, hay estadísticas que nos dicen que la impunidad es de 99% de los casos, quiere decir que sólo el 1% llega a juicio y quién sabe si a condena, entonces la cifra negra se está desbordando”, planteó Vivaldina Jaubert, directora y fundadora de Arte, Laboratorio y Activismo Sociocultural A.C. (ALAS A.C:) dedicada a la prevención y atención de casos de abuso sexual infantil.

El primer paso de prevención ya es hecho por muchas familias al enseñar a niñas y niños que no permitan que nadie les toque sus genitales, pero es sólo la primera estrategia para apoyarles.

"Nosotros siempre decimos tres palabras en las que rondan ahorita nuestras campañas, que son: te veo, te creo, te escucho y lo queremos llevar en grito, porque son básicas, te escucho es: te escucho lo que me digas, confía en lo que me dices y ten la confianza en mí; y él te creo es: eso, lo que tú me digas, te lo voy a creer”, enlistó Carolina López.

Aunque el abuso sexual infantil puede ser con contacto físico, o sin contacto físico, cuando es a través de internet, una de las principales razones por las que hay grandes índices de impunidad, es porque en la mayoría de los casos el agresor, o agresora, es alguien de la familia nuclear, o alguien muy cercano a ella.

"Es un tema tabú que regularmente las familias lo guardan en secreto, son secretos anómalos que se guardan en familia porque prefieren cubrir al agresor, porque les da muchísima pena denunciarlo, exponer a los abuelos, a los padres, a los tíos, a los primos, entonces prefieren salvaguardar todo que pasa que también se confunde la violencia sexual con un abuso sexual infantil”, agregó Vivaldina.

Mientras que la violencia sexual es un episodio único, el abuso sexual infantil es un proceso más prolongado, en el que el agresor es alguien de confianza para la víctima.