Alertan: inyección no acabará la crisis

Ciudad de México— El anuncio de que se aplicarán en breve las primeras vacunas contra Covid-19 en México es una excelente noticia, pero se debe tener claro que el hecho no disminuirá en lo inmediato el riesgo de contagio, advirtieron especialistas.

El efecto será visible, estimaron, cuando se haya vacunado a 80 millones de personas.

“Empezar el programa de vacunación en las próximas semanas no implica una disminución del riesgo. Lo va a disminuir más allá del primer semestre de 2021, si se mantiene un paso de vacunación muy intenso”, indicó Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y titular del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) de la UNAM.

En conferencia virtual, precisó que el efecto de la vacunación se dará a partir de que el 60 por ciento de la población esté vacunada y se hayan aplicado las dosis completas.

Es necesario, remarcó, mantener el uso de cubrebocas, higiene de manos, estornudo de etiqueta, guardarse en casa y evitar reuniones numerosas, incluso en Navidad y Año Nuevo.

En tanto, María de Lourdes García García, especialista del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), señaló que es esperar demasiado pensar que las vacunas contra Covid-19 permitirán por si mismas superar la actual crisis sanitaria.

“Durante los siguientes dos años, por lo menos, son medidas que no debemos olvidar. La vacuna no quiere decir que mañana me puedo ir a una fiesta o a celebrar la Navidad con mi familia”, indicó.