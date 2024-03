Alerta Mazatlán amenazas de presuntos cárteles

Ciudad de México.- El alcalde de Mazatlán, Sinaloa, Édgar González Zataráin, señaló que su cuerpo edilicio y comisarios reportaron amenazas que presuntamente provendrían del crimen organizado, para que apoyen a ciertos candidatos en este proceso electoral.

Ante medios de comunicación locales, aclaró que no ha confirmado que estas amenazas efectivamente provengan de células delictivas.

"Ya hay amenazas, ya andan amenazando a síndicos y comisarios, me han reportado que ya los han amedrentado, dan nombres, yo les digo, hay que denunciar a esas personas", señaló.

El presidente Municipal no detalló nombres de los candidatos que son promovidos mediante amenazas, ni los cárteles mencionados.

Durante dos días consecutivos ha hablado sobre este tema, no obstante, mientras ayer, a través de la prensa pidió la intervención de la Federación, este miércoles rectificó y dijo que se encargarían a nivel local.

"Tiene que intervenir la Federación en lo local, exclusivamente yo hablo de Mazatlán, porque aquí se están viendo cosas que no debieran estarse viendo en la política", expresó ayer.

"No (va a dar parte a autoridades estatales ni federales) porque es un tema que nosotros vamos a atender, primero dándole calma, no hay que alarmarse. Yo lo dije (amenazas) porque es un hecho que sucedió, que está sucediendo y que seguramente alguien está haciendo uso de eso, es muy común a veces. Todo el mundo se la da ahí de valiente y entonces hay que denunciarlos. Esto no creo que sea en sí el crimen organizado, debe ser alguien que usa y habla a nombre de ellos", señaló hoy.

Asimismo, ayer, González Zataráin admitió que elementos de la Policía Municipal "se arreglan" para corrupción y para no frenar estas amenazas. Otra de las razones por las que pidió, inicialmente, la intervención de Gobiernos del segundo y primer nivel.

"Vamos a tratar de hacer lo posible, porque también permean a las policías municipales, ahí les llegan (quejas por amenazas) y los ajustan, y los arreglan, entonces también permea, eso tampoco hay que decir que no existe, yo no niego, yo no voy a negar nada de eso, yo lo voy a estar diciendo tal cual, y esas cosas no se pueden ocultar.

"Lo saben los ciudadanos, lo saben los colonos y que la autoridad lo ande negando, ¿está ese problema?, si está, ¿quién tiene que atender ese problema?, la federación", opinó.

Édgar González asumió el encargo en octubre de 2022, tras la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres "El Químico", quien llegó a la Presidencia Municipal respaldado por Morena y quien ha sido acusado de desempeño irregular de la función pública, por lo que está vinculado a proceso.

A él se le acusa de la compra irregular de siete vehículos por un monto aproximado de 575 lo que se ha acusado, quebrantó las finanzas del municipio, que rifó a la población en un festejo del Día de las Madres el 9 de mayo de 2022,

Ayer le fue negado el amparo que tramitó "el Químico" contra la vinculación a proceso.