Alerta Gálvez sobre provocadores en mañanera

Ciudad de México.- La senadora panista Xóchitl Gálvez alertó sobre presuntos provocadores que le impedirán el paso a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacer valer su derecho de réplica.

"Me informan que, desde Palacio Nacional, están convocando provocadores haciéndolos pasar por 'pueblo' a impedirme el acceso para hacer valer mi derecho de réplica", dijo Gálvez a través de su cuenta de Twitter.

Desde diciembre de 2022, Gálvez ha intentado que el mandatario le ceda un espacio en su conferencia matutina para aclarar su postura sobre los programas sociales, luego que afirmara que la senadora buscaba desaparecer los apoyos para los adultos mayores.

"Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted (López Obrador) me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales", pidió Gálvez en un oficio entregado en Palacio Nacional el pasado 5 de diciembre.

Sin embargo, López Obrador dijo que sólo se lo permitiría si las autoridades competentes se lo ordenaban, por lo que la legisladora promovió un amparo que fue impugnado por el equipo legal del presidente.

El miércoles pasado Gálvez finalmente ganó el juicio e informó que el próximo 12 de junio iría a la mañanera para hacer valer su derecho.

Ante la supuesta alerta, Gálvez expresó que no había nada que temer y aseguró que será respetuosa.

"Nos vemos el lunes", confirmó.