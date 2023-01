Alejandro Gertz trabaja desde su casa tras cirugía

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, se encuentra en recuperación y trabajando en casa tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica.

"¿Qué puedo informarles? Que él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron en la espalda, la columna. Entonces, está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando, le deseamos que se recupere, que mejore pronto", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal descartó también que el fiscal padezca de cáncer.

"No, no es cáncer (de lo que lo están atendiendo) según mi información, afortunadamente. Y como dice el dicho colonial de la literatura: los muertos que no matais gozan de cabal salud", aclaró.

El fiscal Gertz Manero, de 83 años de edad, no acude a su oficina desde la última quincena de diciembre del año pasado pues, según allegados, fue sometido a una operación en Estados Unidos. Convalece en su casa desde la segunda semana de este año. Según las fuentes, desde ahí gira instrucciones oficiales.

Juan Ramos López, Fiscal Especializado de Control Competencial, fungió como encargado de la FGR durante la ausencia de Gertz Manero.

Gertz está próximo a cumplir 84 años y su periodo como titular de la FGR concluirá hasta el año 2028. Para entonces, tendrá 90 años de edad.

López Obrador tildó de "miserable" la actitud de quienes desearon la muerte del titular de la FGR.

"Bueno, ha habido mucha especulación y una actitud muy -no quiero usar la palabra, quiero suavizarla- yo diría -la voy a usar- miserable en torno a este asunto. Porque vi un video, vi un mensaje creo que en Twitter, y hay muchos deseándole la muerte.

"Incluso vi uno, qué bueno que haya resultado falso, atribuido a Diego Fernández de Ceballos, palabras más, palabras menos, que decía 'lo que no logró la justicia lo logró el cáncer' y empieza a haber lo que llaman retuit. Esa es una actitud inhumana, es una enajenación, es la pérdidas de los sentimientos, eso es ser malo de malolandia"; lamentó el presidente.