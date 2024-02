Alcanzarían recursos de autónomos para 7.5 días de pensiones

El capital asignado para todo este año a siete organismos autónomos, solamente alcanzaría para cubrir 7.5 días de los recursos necesarios para el pago de pensiones del País en ese mismo periodo, alertó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes enviará un paquete de reformas constitucionales, con el que pretende desaparecer organismos autónomos.

Aunque no ha sido claro respecto a cuáles, sí ha puesto énfasis en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Para siete órganos autónomos -Instituto Nacional Electoral (INE), Cofece, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), IFT, INAI, CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)-, el presupuesto para este año suma 40 mil 800 millones de pesos.

Tomando en cuenta que las pensiones contributivas y no contributivas, las del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores suman un presupuesto de 1.9 billones de pesos este año, los recursos de estos autónomos alcanzarían para cubrir el recurso por 7.5 días, explicó Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Imco.

"Es un monto muy pequeño en comparación con el gasto en pensiones y un gasto que además crecerá si se aprueba la reforma. Si tomamos en cuenta que el recurso para autónomos se mantiene constante en el tiempo, sería todavía más insuficiente para cubrir pensiones", dijo.

Ahora, si se considera únicamente el presupuesto destinado a cuatro órganos sobre los cuales el Mandatario ha hecho más señalamientos, y podrían ser los afectados INAI, IFT, Cofece y CRE, ese monto conjunto no alcanzaría ni para un día de cobertura al año, enfatizó.

Agregó que los 3 mil 750 millones de pesos que suman los recursos para estos cuatro órganos equivale a solamente a 16.8 horas del día del gasto en pensiones.

"Esto nos permite dimensionar la inviabilidad de esta propuesta", comentó.

Además, esto no considera el impacto negativo que tendría la desaparición de estos organismos en el País, ya que el derecho a la transparencia, información y protección de datos personales se verán afectados.

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), comentó que es evidente que los recursos de los autónomos representan una mínima parte.

Agregó que si bien los órganos pueden tener puntos a mejorar, no por ello deben desaparecer.

"Eso no me resuelve ningún problema de las pensiones y desapareciéndolos puedo tener más problemas, no es lo más eficiente ni lo más deseable", indicó.