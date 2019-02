Alcanza recorte a educación a distancia

Ciudad de México— El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, señaló que los recortes presupuestales repercutieron en el programa de educación a distancia a nivel medio superior.

En el Senado, al participar en un foro educativo refirió que el nivel medio superior fue uno de los más afectados.

"Con esto nos dan un golpe de arriba de 350 mil estudiantes que quedaron volando", dijo.

"Estamos haciendo todos los ahorros transparencia, esto y lo otro para que esto no ocurra. Para hacer efectiva la universalización", expuso.

Posteriormente, al ser cuestionado por periodistas aclaró que no se les ha dejado sin estudio a quienes están inscritos en esta modalidad.

"En educación a distancia en educación media superior lo estamos operando en esta primera parte del año estamos superando el tema", dijo.

"Por supuesto que no los dejamos en la calle, pero no tenemos el presupuesto en este momento, pero tenemos la promesa del señor Presidente de que los presupuestos van a ser vivos y vamos a lograr reconstruir esas cuestiones", agregó.