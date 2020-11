Alcaldesa no pidió apoyo formal: gobernador de Veracruz

Agencia Reforma / Florisel Ríos Delfín

Xalapa— El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, cuestionó por qué la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, no regularizó a la Policía Municipal para defenderla de un ataque armado, como el que ayer le quitó la vida.

El mandatario justificó que Ríos Delfín buscó en un evento público el 6 de noviembre al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, pero no pidió formalmente su protección, sino la de su esposo Fernando Hernández, acusado de abuso de autoridad y peculado por su gestión en el DIF local.

"Si ella temía por su vida, por qué no regularizó a su Policía, no de ahorita, tuvo dos años, tres años, por qué no lo hizo antes, les explico: porque algunos se resisten a eso, la licencia colectiva que tiene SSP y otorga el armamento a una Policía acreditada con el permiso, registra el nombre de quien porta el arma y tipo de arma", expuso en Palacio de Gobierno.

Al referirse al audio en el que la alcaldesa criticó su acercamiento al funcionario, el gobernador añadió que Ríos Delfín sólo envió a nueve de quince policías a regularizarse, pero cinco reprobaron el examen de confianza y otros cuatro estaban en proceso de acreditación.

"Lo que nos pedía la alcaldesa era ilegal, entiendo el sentido de protejánme, denme Policía armada, ella lo pudo esquivar fácilmente. Acredita un Policía para darle el arma, así de fácil, no lo hizo. Qué tenía que hacer, buscar otros policías, busca un Policía que tenga acreditación o contratar un Policía acreditado con arma, por qué no lo hizo, por qué no contrató a un Policía acreditado con arma, nos quieren echar la bolita, pero nosotros no lo podemos hacer, no vamos a hacer cómplices de la ilegalidad".

En la capital Xalapa, García Jiménez descartó crisis de seguridad o gobernabilidad en Veracruz, por lo tanto el Secretario Cisneros seguirá en su cargo.

"No hubo una formalidad en esa petición, lo que entendemos es que pedía que cubriéramos a su marido, cómo lo vamos a hacer si tenía una orden de aprehensión. Que apoyáramos en protegerla, ¿no?, ella lo rechazó, no podemos darle armas a su personal, es indebido, mucho menos cuando hay un proceso de investigación en contra de ese personal".

A los argumentos para describir la violencia en la región de Jamapa, el Mandatario morenista agregó la ejecución del comandante policiaco Miguel de Jesús Castillo, en julio pasado, así como también que desde la pasada Administración estatal no hay instalaciones de Policía del Estado en la región.

La Alcaldesa perredista fue ayer plagiada y posteriormente asesinada en un camino de terracería en el municipio de Medellín de Bravo, aledaño a Jamapa.