Alcaldesa de Yucatán contrae Covid-19

Especial

Ciudad de México— Ruby Alejandrina Sosa Pérez, alcaldesa de Bokobá, Yucatán, dio positivo a Covid-19, se informó en las redes oficiales del Ayuntamiento.

"A toda la ciudadanía de este Municipio quiero informales que me realicé la prueba y he dado positivo a Covid-19. Me encuentro aislada, estoy estable y con síntomas leves. Pronto regresaré y estaré de vuelta para seguir con mis funciones y atenderles", se relató en un comunicado.

"Hago público mi diagnóstico con el fin de crear conciencia sobre esta pandemia y que todos como autoridades estamos expuestos".

Actualmente, Bokobá, ubicado a 44 kilómetros de la capital Mérida, registra 12 casos positivos de los 6 mil 276 que tiene todo Yucatán.

Al igual que Sosa Pérez, en Yucatán también están contagiados los alcaldes Rigoberto Tun Salas y José Domingo Chan Chuc, del Municipio de Samahil y del Municipio de Chikindzonot, respectivamente.

Asimismo, en este mismo estado falleció a causa de esta pandemia la Alcaldesa de Maxcanú, Reyna Marlene Catzín Cih, el pasado jueves 9 de julio.