Alborota petición de Xóchitl Gálvez sobre programas sociales

Ciudad de México.- La solicitud de la candidata de oposición (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez, para que el Instituto Nacional Electoral (INE) emprenda una campaña que evite el uso electoral de programas sociales encendió el debate en medio de la contienda electoral.

La reacción de Morena evidenció que la petición opositora apunta al corazón de la propuesta política de la llamada Cuarta Transformación: la visión social del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y su continuidad, a través de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el mandatario, su política social impacta a 30 millones de hogares y sólo para 2024 contempla una bolsa de 350 mil millones de pesos.

"Ante el uso faccioso de los programas sociales del Gobierno federal en la contienda electoral, solicito que de forma urgente el INE inicie una campaña de difusión urgente con el mensaje: 'los programas sociales son pagados con recursos de los ciudadanos. Ningún partido puede condicionar su permanencia a cambio de tu voto'", planteaba la solicitud que la candidata Xóchitl Gálvez hizo llegar al órgano electoral el miércoles pasado.

Aunque la discusión se orientó hacia el uso de los colores institucionales del INE en la propuesta gráfica de la campaña sugerida, la cual difundió la misma candidata en sus redes sociales, en el fondo el debate es la relación que el electorado pueda hacer de los programas sociales garantizados en la Constitución.

"No te preocupes, Xóchitl, gracias a la mayoría legislativa de Morena, convertimos los programas sociales en derechos universales. Justamente para combatir las prácticas de tu partido (PRI) y que nadie los pueda condicionar ni quitar. Adivina quién votó en contra de ello en la Cámara de Diputados, tu otro partido: el PAN", respondió la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández.

A pesar de que el INE aun no resuelve la petición, llamó a la candidata de Oposición a retirar de sus redes sociales el logotipo del organismo, que sugiere sean parte de una campaña institucional para evitar el uso de programas sociales.

Las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel solicitaron a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral abrir un procedimiento de oficio para que esas imágenes no se repliquen. Mientras que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, consideró inadmisible que se use el logotipo del organismo en las imágenes propuestas.

"Es inadmisible que se confunda la imagen institucional de este instituto. Le pido respetuosamente a la candidata Xóchitl que podamos quedarnos sólo con la petición, sin presentar la imagen de lo que está proponiendo", planteó.

En la madrugada de ayer, consejeros que integran la Comisión de Quejas del INE determinaron que Xóchitl Gálvez dañó la imagen de imparcialidad del INE al publicar su logotipo en una propuesta de campaña para frenar el uso de programas sociales.

Los consejeros recordaron a Gálvez y al "público en general" que utilizar de manera ilegal una marca registrada, como es el logotipo del INE, puede provocar sanciones por autoridades competentes.

"Ya no se pudo evitar un daño, el daño ya quedó hecho. La gravedad del asunto es trascendente, utilizar el emblema del Instituto de esta forma me parece bastante preocupante y más por la réplica que ha habido.

"Se hace un llamado contundente a la denunciada que no se debe hacer uso de este emblema y señalar los hechos en los que se puede incurrir. Lo que se pretende es no causar confusión en la ciudadanía, que me parece es lo más grave de este hecho", dijo la consejera Rita López.

Sin pedir directamente a otros actores políticos o simpatizantes de Gálvez no replicar las imágenes, el consejero Arturo Castillo consideró que en el acuerdo de la Comisión debía quedar claro a la candidata y "al público en general" que la imagen del INE no puede usarse indebidamente.

La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, aseguró que la publicación puso al INE en una situación compleja, pues las imágenes realmente parecían espectaculares del organismo, generando confusión.

"Un actor político no puede beneficiarse electoralmente utilizando el logotipo de la autoridad que organiza las elecciones. Este tema nos ha puesto en una situación muy compleja, porque el INE es la autoridad que arbitra las elecciones y la conducta de los partidos y entes políticos", recriminó.