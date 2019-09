Al grito de 'fuera AMLO' realizan mitin en la CDMX

Ciudad de México— Luego de marchar desde el Ángel de la Independencia, ciudadanos inconformes con las políticas del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llegaron al Monumento a la Revolución donde realizaron un mitin.

Al grito de "Fuera AMLO", "Informe tramposo" y "México, México, México", alrededor de mil 500 personas avanzaron por Paseo de la Reforma, según reportes policiacos.

"Nada que presumir: no hay seguridad, no hay aeropuerto, no hay medicinas", se lee en una manta que enlista más de 15 puntos.

Aunque muchos aseguran ser ciudadanos sin afiliaciones, en la manifestación se encuentran organizaciones como Chalecos México, ProNAIM y Futuro 21.

"Tenemos que defender las instituciones, tenemos que defender la democracia", afirmó una de las asistentes.

La movilización fue convocada por la organización Chalecos México, quienes también hicieron un llamado a protestar en 30 ciudades.

A las 11:00 horas el Presidente López Obrador encabezó una ceremonia en Palacio Nacional con motivo de su primer Informe de Gobierno ante integrantes de los tres Poderes de la Unión, Gobiernos estatales e invitados especiales.





...Y marchan también en estados

Mientras el Presidente rendía su Informe, ciudadanos de estados como Nuevo León y Querétaro marcharon contra el actual Gobierno.

En Monterrey, manifestantes protestaron en la Macroplaza y calles del Centro.

Los inconformes forman parte de la agrupación Chalecos México, que está presente en 35 ciudades del País.

El grupo tomó las calles para exigir un Informe de Gobierno sin mentiras.

"Es un informe de mentiras, es un engaño, una patraña. No está cumpliendo nada, ninguna de sus promesas de campaña. Estamos hartos de tanta mentira y tanto engaño", expresó Roberto Guerra, coordinador de la protesta.

Los inconformes también tenían otros seis puntos a exponer como: respeto a las instituciones autónomas y la Constitución, la construcción del aeropuerto de Texcoco, medicinas para los menores con cáncer, seguridad, generación de empleos y educación de calidad.

"Exigimos el respeto a las leyes, a la Constitución, a la división de Poderes, el Estado de Derecho y las instituciones", dijo Óscar Gutiérrez, quien participó en la marcha.

Mientras tanto, inconformes también marcharon en Querétaro desde la Alameda Central hasta el Palacio de Gobierno.

La protesta se realizó sin contratiempos y en algunos casos recibieron apoyos de automovilistas que circulaban por la vialidad, reportó la agencia Quadratin.