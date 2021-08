Al alza cifras de asesinatos dolosos en el país

Ciudad de México— Aun con el despliegue de la Guardia Nacional y la dispersión de programas federales, delitos como el homicidio doloso, el feminicidio, el narcomenudeo y la violencia familiar han aumentado en la actual Administración, afirmó la organización Causa en Común.

En 2015, detalló, se reportaron 18 mil 312 víctimas de asesinato; en 2016, 23 mil 187; en 2017, 29 mil 636, y en 2018, 34 mil 654.

En el primer año de gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió, la tendencia de homicidios dolosos aumentó con 35 mil 651 casos en 2019 y 35 mil 531 en 2020.

En este 2021, entre enero y julio, continuó la tendencia al alza con 20 mil 368 víctimas, según un reporte difundido este martes por la organización.

Los feminicidios, se consigna en el informe, también se incrementaron en la actual Administración.

El registro de Causa en Común detalla 426 víctimas en 2015; 645 en 2016; 766 en 2017 y 914 en 2018.

Para 2019, las víctimas de feminicidio sumaron 970 y en 2020 fueron 977, mientras que en el periodo enero-julio de este año se contabilizan 580.

En el caso de la violencia familiar, añade, hubo 127 mil 424 víctimas registradas en 2015; 153 mil 893 en 2016; 169 mil 579 en 2017 y 180 mil 187 en 2018.

En 2019 ese delito subió a 210 mil 188 víctimas; en 2020 fueron 220 mil 031 y en los primeros siete meses de 2021 se reportan 150 mil 649 casos.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, sostuvo que la actual gestión carece de una estrategia de seguridad y que la Guardia Nacional no responde a las necesidades por su carencia en investigación.

"Esta Administración no molesta a los narcos y la sociedad no importa y realmente el único instrumento que ha sacado es la Guardia Nacional, que es una Policía Municipal grandota que hace rondines pero no soluciona los problemas de seguridad, y ahora no solo tenemos un alto número de homicidios sino que se reportan una serie de atrocidades, una violencia terrible en las pasadas elecciones y zonas donde el narco es el que manda", dijo Morera a REFORMA.

La activista acusó además que existe un régimen militarista con un presupuesto alto y sin rendición de cuentas.

Para Morera otros aspectos que no han contribuido a la seguridad fue la renuncia del Secretario Alfonso Durazo, por su aspiración política, además del reiterado discurso presidencial de "abrazos no balazos".

"El presidente sabe perfectamente que no es como antes, que estamos peor, las mañaneras son eventos políticos para comunicarse con sus bases, cuando debería tener claro cómo está el país", aseveró Morera.