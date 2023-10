Ahora tacha Mier a Piña de mentirosa por fideicomisos

Ciudad de México.- Al defender la reforma que extinguiría 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ahora acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de mentir y de utilizar a los trabajadores como "escudo humano".

Durante la discusión del dictamen, señaló a la ministra Piña de intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial.

"Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial como escudo humano", expresó en tribuna.

Mier rechazó que la extinción de los fideicomisos afecte los derechos de los trabajadores, aunque minutos más tarde reconoció que existe un instrumento con 69 millones de pesos que tiene como objetivo la atención de gastos médicos complementarios.

"Sólo un fideicomiso, uno de 69 millones de pesos, donde aquí vinieron, y quien no se va a conmover con las historias de las familias afectadas, con una persona con discapacidad, pero son 69 millones de pesos para 55 mil 800 trabajadores y 10 mil millones de pesos para los altos funcionarios, esa es la realidad", dijo, luego de que legisladores de oposición narraron en tribuna historias de trabajadores con hijos con discapacidad.

El coordinador de la mayoría afirmó que, salvo honrosas excepciones, el Poder Judicial se ha convertido en el principal obstáculo para garantizar un efectivo Estado de Derecho.

"En México, para el pueblo no hay justicia. No hay justicia para el obrero que lucha por sus derechos, ni para el campesino. No hay justicia para las niñas ni mujeres violentadas. No hay justicia para quienes pierden su patrimonio o son víctimas de la delincuencia organizada", dijo.

"No hay justicia en nuestro país, porque los responsables del Poder Judicial no están del lado del pueblo, sino del lado del poder y del dinero".

El aspirante a la Gubernatura de Puebla fue interrumpido por la diputada Adela Ramos, quien hace dos semanas dejó la bandada de Morena para sumarse al PAN, tras acusar que en el partido guinda abrieron un proceso en su contra por haber criticado los nuevos libros de texto gratuito.

Ataviada con un vestido guinda, la legisladora le gritó "golpeador", "violentador" y "Puebla no te quiere", ante lo cual Mier tuvo que detener su intervención.

Tras retomar la palabra, el morenista afirmó que la reforma que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial no sólo es legal, sino pertinente y, sobre todo, necesaria y apegada a la división de poderes.

"Nadie le niega el control constitucional a la Suprema Corte, no vamos a permitir que nos nieguen el control presupuestal que no establece la Constitución.

"Esta reforma es respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, Ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55 mil 800 trabajadores. Que no les mientan, que no los usen de escudo humano".