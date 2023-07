Ahora sufre ataque Secretario de Gobierno de Tamaulipas

Ciudad Victoria— El creciente desafío del crimen organizado en el país, que en los recientes días se ha reflejado con coches bomba, secuestros masivos y ejecuciones de alto impacto, sacudió ayer a Tamaulipas.

El convoy de camionetas -algunas blindadas- en el que viajaba Héctor Joel Villegas, Secretario General de Gobierno de Tamaulipas y principal operador del Gobernador morenista Américo Villarreal, fue atacado ayer en la madrugada cuando se dirigía de Río Bravo a Ciudad Victoria.

La autoridad estatal confirmó el ataque, pero no precisó la razón de la agresión, que se dio en una zona que disputan células del Cártel del Golfo (CDG), el Cártel del Noreste (CDN) y la organización identificada como Zetas Vieja Escuela.

Aunque en los últimos 15 años Tamaulipas ha padecido narcoguerras, no se registraba un atentado del crimen organizado contra un político de este nivel desde el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la Gubernatura, ocurrido en junio del 2010.

Ayer no se reportaron víctimas ni detenidos, y horas después apareció Villegas en un evento del Gobernador, pero la agresión agravó el ambiente de inseguridad en el estado, que sufre una racha de balaceras, plagios y circulación de comandos armados por las carreteras.

Anoche, en un breve video, Villegas agradeció las muestras de apoyo tras el ataque, no obstante, no dio detalles de la agresión. Villarreal no emitió algún pronunciamiento.

El Secretario, conocido como "El Calabazo", fue Alcalde de Río Bravo del 2021 al 2022 y tiene acusaciones por sus presuntos vínculos con Sergio Carmona, empresario de Reynosa ligado al huachicoleo y al financiamiento ilegal de campañas en todo Tamaulipas.

Carmona fue ejecutado en noviembre del 2021 en una barbería de San Pedro, Nuevo León, destapando una serie de señalamientos y denuncias penales contra morenistas tamaulipecos por su relación con el empresario fronterizo.

De forma inesperada, Villarreal eligió a Villegas como su Secretario General de Gobierno al iniciar su sexenio en octubre pasado, dejando de lado a personajes que habían apoyado su campaña a la Gubernatura.

De acuerdo con información oficial, el Secretario y su escolta fueron atacados a las 04:50 horas de ayer en la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura del ejido La Noria, a unos 50 minutos de Río Bravo.

Como saldo del ataque, la puerta del copiloto de una camioneta blindada en la que se desplazaban escoltas del Secretario quedó a la orilla de la carretera y entre matorrales con al menos 15 orificios de disparos de balas y el retrovisor destrozado.

El mismo Villegas reportó un enfrentamiento al C5 de la Policía estatal y pidió el apoyo urgente de todas las unidades de la zona, según registros policiacos.

Horas después de que, en Twitter, intentó negar la agresión contra el funcionario y sólo reconocer una balacera, la Vocería de Seguridad confirmó el ataque sin dar el motivo.

La región es clave para la comunicación sur-norte de Tamaulipas, que los criminales buscan controlar para el tráfico de personas, drogas y armas, y en San Fernando se forma la llamada Y Griega, que conecta a Reynosa y Matamoros con Ciudad Victoria.

Hace 13 años, con la división entre el CDG y su ex brazo armado Los Zetas, San Fernando fue escenario de secuestros y desapariciones masivas, destacando la masacre de 72 migrantes de agosto del 2010.

Paulatinamente, la captura de los líderes de ambas organizaciones criminales permitió ir reduciendo la violencia en la zona, pero nunca desaparecerla.

En los últimos meses, Tamaulipas comenzó a padecer una nueva narcoguerra, y los comandos de camionetas con sicarios han reaparecido.

De acuerdo con fuentes policiacas, la célula armada denominada Los Escorpiones de Matamoros-Río Bravo, un grupo al interior del CDG, buscó tomar la plaza de San Fernando, desplazando a la organización conocida como Zetas Vieja Escuela (ZVE).

Los Zetas desaparecieron como organización tras el abatimiento de Heriberto Lazcano, en 2012, y la captura de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales en 2013 y 2015, respectivamente.

No obstante, sus lugartenientes formaron el Cártel del Noreste (CDN), que se quedó con Nuevo Laredo como base, y los Zetas Vieja Escuela, que operan en San Fernando y Ciudad Victoria, la capital del estado.

Ante la ofensiva de Los Escorpiones en San Fernando, los Zetas Vieja Escuela acordaron una alianza con los Metros de Reynosa, otro grupo del CDG.

Los Metros apoyaron a los viejos Zetas debido a que San Fernando representa un paso obligado para el trasiego de contrabando y migrantes, por lo que no estaban dispuestos a pagar "impuesto" a Los Escorpiones.

La narcoguerra desatada por Los Escorpiones se trasladó a la zona oriente de Reynosa y los límites ejidales con Río Bravo, Valle Hermoso y "La Y Griega".