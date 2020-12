Ahora sí llama AMLO a resguardarse

Tomada de internet

A. Baranda / C. Guerrero Agencia Reforma

Ciudad de México— Ante el repunte de casos de Covid-19, en vísperas de las fiestas de fin de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ayer un inusual llamado a los mexicanos para que actúen con responsabilidad y se “guarden” durante diciembre para evitar más contagios.

“Ahora hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre, con plena responsabilidad. Que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos. (Es) un llamamiento respetuoso”, dijo.

En su conferencia matutina, el mandatario leyó un texto de 10 puntos, dirigido al pueblo de México, y en particular a los habitantes de la capital del país, cuya primera recomendación es no salir a la calle si no es verdaderamente importante hacerlo.

López Obrador urgió a guardar la sana distancia en las calles; no hacer ni asistir a fiestas ni reuniones; ver sólo a las personas que habitan en la misma casa y comunicarse con familiares y amigos por teléfono o videollamadas.

“Todo esto es voluntario, pero procuremos no tener reuniones amplias en nuestras casas. Les decía yo de la familia, si nos reunimos en la casa de nuestros padres y van todos los hijos y todos los nietos, y además amigos, pues ya con eso, nos reunimos 20, 30, 40”, advirtió.

Sin hacer mención al uso de cubrebocas, el presidente precisó que prefiere que cada ciudadano se cuide y decida qué hacer, a imponer prohibiciones, medidas coercitivas o toque de queda.