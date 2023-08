Aguantar vara, pide titular de Inmujeres a políticas

Ciudad de México.- Aguantar vara y no victimizarse fue la sugerencia que hizo Nadine Gasman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a las mujeres que se dedican a la política.

"No me lo tomen a mal, porque voy a decir una cosa que es políticamente incorrecto, pero dividamos lo que es política, que no nos gusta de la violencia política contra las mujeres por razón de terrible, muy frecuente y que tenemos que denunciar y afortunadamente tenemos cada vez más sostén. Pero hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole, me están grabando, es pinche, y así es", dijo.

"Y hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos y deberás dejar los casos de violencia a lo que son violencia porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros".

Esta solicitud la hizo Gasman a diputadas, regidoras, síndicas y presidentas municipales durante el foro "La participación política de las mujeres. Una aproximación interseccional", organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ante 60 mujeres de 20 estados, entre ellas indígenas, afromexicanas, de la diversidad, con discapacidad, migrantes y jóvenes, indicó que los partidos políticos tienen una agenda muy amplia, pero cada una de ellas tienen que impulsar la agenda de los grupos que representan.

"El que haya una masa crítica de mujeres y una masa crítica de mujeres diversas con cada una su identidad, su agenda, su sabiduría, sus limitaciones también, hace que ese espacio que llamamos política sea más real, sea más representativo de lo que es".