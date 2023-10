Agreden a militares que destruían amapola en Guerrero

Guerrero.- Habitantes de comunidades del municipio de Heliodoro Castillo agredieron a efectivos del Ejército Mexicano cuando destruían plantíos de amapola en ese territorio de la Sierra de Guerrero ayer jueves 19 de octubre.

De acuerdo a un reporte que dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señala que los militares realizaban labores de destrucción de la droga como parte del Plan Nacional de la Paz y Seguridad 2018-2024 cuando fueron agredidos a pedradas por un grupo de pobladores.

"El personal desplegado en el Estado de Guerrero al dirigirse a realizar las actividades de erradicación fue bloqueado por pobladores de la comunidad de Pueblo Viejo, Municipio de Heliodoro Castillo poniendo en peligro la integridad física de la autoridad dañando el medallón de un vehículo militar a fin de evitar la destrucción de plantíos de enervantes", dice el comunicado de la Sedena.

Esta Secretaría hace mención que este mismo día jueves habitantes de las comunidades de La Guitarra, Pueblo Viejo, del Municipio de Heliodoro Castillo y de Las Juntas, del Municipio de Coyuca de Benítez, se acercaron al personal militar para pedirle que dejaran de destruir los plantíos de amapola.

Los soldados estaban destruyendo 17 plantíos de droga y fue cuando los pobladores llegaron para decirles que no lo hicieran bajo el argumento de que ellos realizaban esas actividades como una forma de mejorar su economía.

"El personal militar escuchó respetuosamente las peticiones de los pobladores, haciéndoles del conocimiento que continuarán con la actividad de destruir los plantíos ilícitos localizados, respetando en todo momento los derechos humanos y apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza", dice la Sedena.

Desde el 2018 a la fecha, ya son al menos cinco veces que habitantes de comunidades de municipios de Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Chilpancingo se han confrontado con elementos del Ejército por la destrucción de sus plantíos o para exigir al gobierno solución a sus demandas sociales.

En ese año, indígenas de las comunidades Santa Cruz Yucucani y Juquila Yucucani, del Municipio de Tlacoachistlahuaca retuvieron a cien militares cuando pretendían ingresar a este territorio para destruir plantíos de amapola.

En abril de 2019, habitantes de la comunidad de Campo Morado, de Heliodoro Castillo retuvieron a un grupo de militares en protesta porque estaban destruyendo sus plantíos de amapola.

Durante el mes de diciembre del 2020, un grupo de campesinos de la comunidad de San Miguelito, de Heliodoro Castillo impidieron que militares destruyeran sus plantíos de amapola.

Mientras que en febrero del 2021, pobladores atacaron con piedras y palos a elementos del Ejército cuando estaban destruyendo plantíos de enervantes en las inmediaciones de la comunidad de Los Hoyos, también de Heliodoro Castillo.

"Aquí no hay nada, estamos jodidos y no hay forma de hacer dinero y es lo único que tenemos para hacernos de un dinerito porque además no estamos robando", dijo aquella vez un campesino cuando protestaba cuando los militares pretendían arrasar con los plantíos de amapola.