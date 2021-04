‘Agradezcan, son famosos’: secuestrador a familia plagiada en Jalisco

Agencias

Jalisco— Luego de 17 días de plagio, tras haber sido interceptados por policías municipales de Acatic, Jalisco, Jimena califica como un milagro su liberación y la de su familia.

“Es un milagro, más que un milagro para nosotros mucho más, porque es algo impresionante no saber si ibas a vivir o morir. Los policías nos interceptaron diciendo que había una demanda como algo de robo de la camioneta no sabíamos ni qué y en eso momento fue demasiado temor”, dijo.

Jimena y Julio Alberto Villaseñor, también liberado, narraron cómo desde que ocurrió su secuestro no supieron a dónde serían trasladados y temían por sus vidas, así como por las de los dos menores que los acompañaban.

Además comentaron que durante los 17 días en que estuvieron en manos de sus captores estuvieron amarrados, con los ojos tapados y además fueron torturados psicológicamente.

“Estábamos en la misma casa, pero en diferentes cuartos. No nos golpearon, no nos hicieron nada, ‘nos atendían bien’, digamos, a pesar de la situación: tres comidas al día, agua, ir al baño, pues bien, digamos en el momento. No nos decían nada, pura incertidumbre no nos decían nada, todo el día la pasábamos encerrados”, recordó Juan Alberto.

Por su parte, Jimena reconoció que había una ley de no tocar a los dos niños plagiados y se les daba a éstos lo que quisieran.

Precisamente fueron los menores los primeros en ser liberados y primero fue una niña de un año 6 meses de edad, en un lote baldío del municipio de La Barca.

“Me dijeron que la iban a entregar a mis familiares, pero claro que yo estaba incomunicada y no sabía si era verdad o no, pero ellos me dieron su palabra y la cumplieron gracias a Dios”, recordó Jimena.

Julio Alberto consideró que en gran medida su liberación y la de su familia se debió al impacto mediático del caso, pues incluso sus captores les dijeron que debían dar gracias a Dios por la oportunidad que tenían para obtener su libertad.

"Ya se van, serán liberados, denle gracias a Dios por esta oportunidad, porque son famosos”, fueron las palabras que recordó esta víctima de parte de uno de sus secuestradores.

La familia fue dejada en un baldío con dinero para que se fueran en un taxi, al no saber dónde estaban comenzaron a caminar sin rumbo hasta que llegaron a una gasolinera en Zapotlanejo, cerca de la comunidad de La Laja, en donde pidieron ayuda al operador para conseguir un taxi.

Este sábado fueron vinculados a proceso los siete policías de Acatic por el delito de desaparición forzada de personas y desaparición forzada de personas agravada.

“Yo no recuerdo cara ni nada de los Policías, pero yo espero que sean los que dicen ser y que solamente Dios los perdone”, expresó Jimena.