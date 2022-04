Afirman que reforma electoral de AMLO atenta contra minorías

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena buscan borrar 45 años de avances democráticos, al proponer una reforma que atenta contra las minorías, somete al árbitro electoral y permite la injerencia de funcionarios.

En esto coincidieron expertos electorales, consejeros y líderes políticos al conmemorar el aniversario de la reforma política de 1977, con la que nació la representación plurinominal en el Congreso, que ahora el Mandatario federal propone desaparecer.

Durante el foro organizado por la UNAM, advirtieron que la democracia mexicana atraviesa por un momento crítico, peligroso, preocupante y desalentador por las propuestas y acciones gubernamentales.

Jacqueline Peschard, ex consejera electoral, afirmó que el titular del Ejecutivo federal y su partido están lejos de fortalecer a las minorías y robustecer la pluralidad de la representación política.

"La propuesta quiere debilitar a los partidos, no quiere colocarlos en el centro, debilitarlos, desconociendo la legitimidad de los adversarios y reduciéndolos.

"Se trata de una reforma que corre en el sentido opuesto de la de 1977, busca una mayor concentración del poder, asestando un duro golpe a la pluralidad al eliminar los asientos de representación proporcional", apuntó.

Peschard insistió en que pretender que el partido en el poder sea la única fuerza política es evidentemente un retroceso.

El rector de la UNAM, Enrique Graue, recordó que las reformas electorales han caminado hacia la pluralidad, donde todos los sectores de la sociedad se ven representados en órganos de decisión, no sólo una parte.

"(Reformas) en donde las mayorías gobiernen y en donde las minorías siempre tenga posibilidad de ser escuchadas y respetadas", indicó.

Recordaron que el ex Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, arrancó con la reforma política de 1977 asegurando que las mayorías y minorías constituían el todo nacional, la base del imperio de las libertades y el progreso.

El sometimiento del pasado

Para los ponentes, la propuesta del tabasqueño de elegir a los consejeros electorales de una lista de 60 personas propuestas por él, el Congreso y ministros es regresar al pasado, cuando el órgano electoral estaba en manos del presidente y su partido.

El ex presidente del IFE, José Woldenberg, aseguró que la reforma de 1977 abrió la era del pluralismo, dejando a un lado el autoritarismo ciego, empecinado en construir un país a imagen y semejanza del poder.

Una vez acabado el sistema monopartidista, recordó, las modificaciones legales posteriores fueron para garantizar la autonomía de los órganos electorales y la organización de elecciones libres e imparciales, lo que ahora está en riesgo.

"De allá venimos y vale la pena no olvidarlo. Todo parece indicar, por desgracia, que desde el Gobierno y de ciertos espacios de la sociedad no se acaba de entender la necesidad y relevancia de los órganos autónomos. Dichos órganos no han sido fruto ni de la necedad ni de la ocurrencia de algunos, sino la respuesta a necesidades estratégicas", dijo.

"Son instituciones del Estado y no oficinas del gobierno y, por supuesto, aquellos que quieren o sueñan alinear a todas las instituciones del Estado a la voluntad de una sola persona no pueden ver con buenos ojos la autonomía constitucional".

Por ello, consideró, es un momento crítico, porque desde el poder no se aprecia lo construido, y se quiere destruir, no consolidar.

"No nos pueden ofrecer, desde la Presidencia de la República, que nuestro futuro, sea nuestro pasado", soltó.

Leonardo Valdés, también ex presidente del IFE, advirtió que es mal momento para la democracia cuando el presidente trata de minar la autonomía del INE y subordinar las decisiones de los órganos jurisdiccionales al poder político.

La oposición, demandó, tiene la obligación de defender los avances e impedir un retroceso.

"Tenemos mucho que avanzar en los derechos políticos de los mexicanos, y tenemos que conservar lo que hemos construido", opinó.

La intromisión de funcionarios El reto más difícil en el sistema electoral mexicano es frenar la intervención de altos funcionarios en los comicios y el dinero ilícito, afirmó el ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas.

Sin mencionar el reciente enfrentamiento entre el INE y funcionarios morenistas por su constante injerencia en el proceso de revocación de mandato, recordó la intromisión del presidente Vicente Fox en la elección presidencial del 2006.

"El dinero sucio e ilegal sigue plagando, junto con intromisiones indebidas de altos funcionarios, los procesos electorales", dijo.

Por ello, apuntó, esto es el desafío más difícil que tiene el INE por delante, y debería ser una tarea compartida por el Poder Legislativo.

"Crear los mecanismos que permitieran un control efectivo del uso de dinero sucio en las elecciones, refirmas a las leyes, en este caso penales, para sancionar con rigor la intromisión indebida y la entrega de dinero de funcionarios en procesos electorales", apuntó.

La consejera Claudia Zavala insistió en que la democracia vive el momento más complejo y peligroso por la decisión del presidente y los funcionarios de su partido de violar pública e intencionalmente la Constitución y la ley.

Esto, recordó, al no garantizar neutralidad e imparcialidad en un proceso electivo como fue la revocación de mandato.

"No sé si para exhibir un halo de superioridad moral, pero sí para tratar de imponer sus formas, sus criterios, su voluntad, su ideología, sus intereses y su verdad, y resulta muy preocupante porque en los hechos constituye un fragante y abierto desafío al régimen de democracia constitucional", afirmó.

De mantenerse ese comportamiento en los procesos electorales, indicó, será una invitación o incitación a que otros fracturen el Estado de Derecho.

Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que no es necesaria una reforma electoral y menos antes de la elección presidencial.

Sin embargo, opinó, si el presidente insiste en ello el Congreso debe mejorar lo que se tiene, sin elaborar un documento con el hígado, con filias y fobias.

Insistió en que no se debe desaparecer la representación proporcional en la Cámara de Diputados y, si se busca reducir el número de legisladores, podrían elegirse 200 por mayoría y 200 plurinominales para garantizar la pluralidad.

Recortar el financiamiento público a los partidos debe priorizar el gasto público sobre el privado y generar una nueva distribución.

Y si la intención es reducir costos de los órganos electorales se debe iniciar con el debate del voto electrónico.

Frente a los problemas que existen con dependencias públicas, como la Fiscalía General de la República, que se niegan a dar información para detectar faltas electorales, demandó eliminar el secreto ministerial para el INE.

También pidió transferir al Tribunal Electoral las medidas cautelares y quitar prohibiciones como la intervención de partidos y el Presidente en procesos de revocación.

"No creo que sea indispensable una reforma electoral, pero si es así bienvenida, siempre y cuando, eso sí, sea para resolver problemas y no para crear problemas donde ahora no los hay", agregó.