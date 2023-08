Afirman que libros de texto son basura

Legisladores de oposición le recriminaron a Morena y al Gobierno federal que usaran la confianza que le dio la ciudadanía en las elecciones de 2018 y los recursos de los mexicanos para hacer libros de texto basura.

A pesar de que el debate en torno a los libros de texto es parte de la agenda política de la sesión de este martes, diputados de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural adelantaron la discusión, al incluir el tema durante el debate del dictamen que ratifica a Martha Susana Peón Sánchez como embajadora de México en Honduras.

PUBLICIDAD

"No es posible que hayan usado sus 30 millones votos para esta basura de libros. Estos libros son tóxicos, le hacen daño a los niños, estos libros son chafas, hecho por personas chafas, que quieren generar una niñez que no produzca, que no sea independiente, que dependa, lastimosamente de un Gobierno", dijo la senadora del PAN, Kenia López.

La legisladora calificó como una vergüenza que el Gobierno de Morena haya usado los recursos de los mexicanos para hacer libros ideologizados y llamó a las y los mexicanos a rechazar los nuevos libros de texto.

"No permitiremos que con el abuso, la soberbia y la ignorancia que los caracteriza esos libros se distribuyan. Mexicanas y mexicanos, rechacen estos libros de texto chafas y tóxicos", aseveró.

Durante su intervención, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, hizo alusión a un texto de Luis Hernández Navarro, a quien calificó como un respetado marxista, en donde señala que los libros de texto se realizaron sin consultar a la inmensa mayoría del magisterio, sin gradualidad, sin pruebas piloto, sin pruebas suficientes para su análisis y sin la capacitación adecuada para aprovechar las nuevas herramientas y apropiarse de la nueva cultura pedagógica.

"Estoy a favor de la nueva escuela mexicana, pero Luis Hernández Navarro dice que los procedimientos se hicieron con las patas () Prefiero estar del lado de Luis Hernández Navarro que, como dice Xóchitl (Gálvez), de las pendejadas de la 4T, así de claro", afirmó.

El legislador recomendó a los integrantes de la Cuarta Transformación estudiar el marxismo, porque a éste lo desmiente el mismo marxismo.

Como ejemplo, dijo que Rosa Luxemburgo y León Trotsky fueron asesinados cuando afirmaron que la Cuarta Transformación de aquel tiempo, se había desviado.

"Un marxismo divide, odia y esa lucha no la compro, si eso está en los libros de texto gratuito, malditos libros de texto gratuito que enseñan a odiar a las personas, porque un marxista, al final, que no estudia el marxismo es el que odia a alguien que tiene algo por sus propios méritos", manifestó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, dijo que es condenable que los libros contengan errores, como la imagen de un sistema solar que la científica Julieta Fierro hizo trizas en redes sociales.

No obstante, dijo que durante los Gobiernos del PRI y del PAN, también se imprimieron libros ideologizados.

Como ejemplo, señaló que en 2014, se imprimieron libros en donde se decía que en 1997, México ya vivía en democracia, en 2008, los libros que hablaban del Movimiento de 1968, hacían referencia a este movimiento como una serie de protestas que dieron origen al derecho constitucional a la libre expresión, mientras que los libros con los que se estudiaba en los años 70, enaltecían a personajes como Gustavo Díaz Ordaz.

"El adoctrinamiento es un error endémico, sistemático del sistema educativo mexicano que hace mal este Gobierno en perpetuar, pero que es un error que no lleva cinco años, lleva 87 años de no entender que la educación debe ser para formar ciudadanos y ciudadanas críticas, no militantes de ningún partido político", dijo.

En su turno, el senador del PRI, Mario Zamora, recordó que hasta ahora no han querido comparecer ante el Congreso el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ni el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pese a que se estima que 800 mil mexicanos perdieron la vida a causa del Covid-19.

No obstante, sostuvo que es necesario llamar a comparecer a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, para que explique el proceso a través del cual llegaron a los contenidos de los libros de texto gratuito.

"Como legislativo, pedir que venta la Secretaria a explicarnos es lo menos que podemos hacer quienes nos decimos representantes populares", manifestó.

En su turno, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, expuso que lo que buscan es desparecer el modelo neoliberal que echo raíces en el tema de la educación.

Sandoval sostuvo que este modelo fue producto de una cúpula política empresarial, con la guía y presión de ciertos organismos internacionales.

"Lo que la 4T quiere es desaparecer el modelo neoliberal que echó raíces en el tema de la educación, producto de una cúpula política-empresarial, guiada por la presión de ciertos organismos internacionales que implantó un modelo ideológico en los libros de texto, los planes y programas que proveían una educación individualista, egoísta, excluyentes y depredadora que fomentó la destrucción del tejido social, eso es lo que estamos desmantelando", afirmó.