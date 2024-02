Afirman que investigación de DEA sobre AMLO está cerrada

Ciudad de México.- La canciller Alicia Bárcena reveló que la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, dijo este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador que es "tema cerrado" la investigación de la DEA sobre el presunto financiamiento del narco a su campaña presidencial de 2006.

Al término de una reunión de tres horas entre comitivas de ambos países, para abordar temas como migración armas y fentanilo, Bárcena señaló que Sherwood también le expresó a AMLO que, por esa razón, "ya no hay ningún tema que abordar".

"La asesora Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos, ese es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello", expresó.

"Es una investigación que en realidad es antigua, que un periodista recoge, no sé, de reportajes de la DEA, pero antiguos y para ellos este es un tema cerrado".

La tarde de este martes, López Obrador se reunió con Sherwood en Palacio Nacional, previo a una larga reunión entre funcionarios de ambos países que terminó a las 20:00 horas.

En su mañanera, López Obrador había reconocido que la investigación de la DEA sobre el presunto financiamiento del narco a su campaña en 2006 sí ha afectado la relación. Tan es así, dijo, que pensó en no recibir a la comitiva de EU que visitó Palacio.

-¿Lo tomarían como una disculpa?, se le preguntó a la canciller, quien dio declaraciones flanqueada por las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

"En realidad no es un tema de disculpa o no, es un tema de que no proviene de la oficina ni del presidente Biden, ni del Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca, este es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA, pues tiene también sus propios cursos institucionales", respondió.

"Pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado. Imagínate, la asesora del presidente Biden viene y le cuenta que, desde la perspectiva del propio presidente, de la Casa Blanca, no hay ya ningún tema que abordar. En todo caso la DEA depende del Departamento de Justicia, y eso, pues, ya se verá qué ocurre ahí".

Tras reiterar que es un "tema cerrado", la canciller consideró que el contenido de los reportajes surgió como un asunto electoral y político.

-¿Quedan satisfechos con esta respuesta?, se le insistió.

"Quedó muy satisfecho, sí, cómo no, claro que sí", respondió.

¿Cierre de frontera? 'No va haber eso'

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, descartó la posibilidad de un próximo cierre de la frontera entre México y Estados Unidos.

-¿Hablaron del posible cierre de la frontera?, se le preguntó al término de una reunión entre comitivas de ambos países para tratar temas como migración, seguridad y drogas.

"No, no va a haber eso, por supuesto que no, esto es una propuesta que Biden está haciendo al Congreso (de EU), verdad, para que tenga autoridad excepcional", dijo.

"Pero es un tema que aún no ha sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos, es una propuesta de ellos, ya reaccionaremos cuando esto sea aprobado".

Por considerar que no es lo suficientemente dura, líderes republicanos en la Cámara Baja de EU y el expresidente Donald Trump rechazaron la iniciativa de ley presentada el domingo en el Senado, que daría al presidente Biden la facultad de expulsar a solicitantes de asilo a México.

El proyecto será considerado en el pleno del Senado esta semana, pero aún es incierto si podrá juntar los 60 votos necesarios para ser exitoso y ser enviado a la Cámara Baja.

El 26 de enero, en un esfuerzo por convencer a los republicanos de aprobar un acuerdo bipartidista en el Senado, Biden dijo estar dispuesto a cerrar la frontera con México.

López Obrador criticó en su mañanera de este martes que en EU se pretenda usar a México como "moneda de cambio" para la aprobación de financiamiento para Ucrania e Israel.

'Vamos avanzando en armas'

La canciller dio a conocer que también abordaron los temas de fentanilo, drogas sintéticas y tráfico de armas; sobre este último, lo calificó como muy importante y aseguró que ya hay avances.

"Realmente creo que ya estamos avanzando, (hay) un programa que se llama E-Trace para poder detectar por dónde están entrando las armas de Estados Unidos a México, y en ese sentido la Secretaría de Defensa está haciendo un gran trabajo para poder detectar por dónde están entrando estas armas", dijo.

"Y cómo logramos un control más binacional, en realidad, pues, son armas que vienen de Estados Unidos".

Sobre el combate a las drogas, explicó que las Fuerzas Armadas detallaron a la delegación de EU los esfuerzos para detectar las cadenas de producción de drogas sintéticas.

"De dónde vienen, por dónde entran, por dónde salen, y cómo hacer un control más estricto de este problema que está afectando a más de 100 mil ciudadanos norteamericanos de EU cada año", añadió.

Insisten en estrategia migratoria 'mexicana'

Bárcena ventiló que durante la reunión con funcionarios de EU encabezados por la asesora de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, México insistió en lo que denominó estrategia migratoria mexicana.

Enfatizó que ésta se basa en la atención de las causas, la identificación de los lugares de origen de la migración "más fuerte", así como la entrega de apoyos a países expulsores como Honduras y El Salvador.

'Tuvimos una reunión muy positiva. Tratamos tres temas centrales, por supuesto migración, donde estamos, qué está sucediendo, cómo podemos colaborar mejor entre los dos países para abordar el tema migratorio con una perspectiva regional, no solamente entre México y Estados Unidos, sino realmente mirar de dónde proviene la migración más fuerte que está llegando a México y Estados Unidos", apuntó.

"Y ver cómo abordamos las causas estructurales, de raíz, en la migración, de ahí, pues, hemos hecho realmente un gran equipo (en el gabinete) para llevar adelante una estrategia migratoria mexicana que aborde los problemas de origen o de raíz y eso es lo que presentamos".

"También cómo México está apoyando a países como Honduras, como El Salvador, como Guatemala, como Venezuela, como Ecuador, como Colombia, con paquetes de apoyo de ayuda para poder realmente abordar el tema migratorio".

A través de sus redes sociales, la SRE dio a conocer que durante la reunión bilateral de seguridad las delegaciones discutieron cómo avanzar conjuntamente para afianzar la relación de buena vecindad, amistad y cooperación.

"Tal como lo demostró la llamada reciente entre los presidentes Biden y López Obrador", añadió la dependencia.