Afirman que el ganador de los comicios fue el abstencionismo

México.- Representantes de organizaciones civiles afirmaron que el vencedor en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México fue el abstencionismo, porque ni Morena y sus aliados ni la oposición lograron convencer a la ciudadanía.

Guadalupe Acosta Naranjo, del Frente Cívico Nacional, dijo que si bien perder el Estado de México es un golpe para la alianza Va por México, la diferencia de Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral fue de ocho puntos porcentuales y no de 18 o 19 puntos, como presumía Morena.

PUBLICIDAD

Para Acosta Naranjo, el gran vencedor de la jornada en esa entidad fue el abstencionismo, que fue de más del 50 por ciento, porque los partidos, sobre todo los de oposición, no lograron entusiasmar a los ciudadanos, incluidos los de clase media y media alta.

Dijo que es en ese panorama de alto abstencionismo en donde ganan las estructuras territoriales de los partidos políticos, los programas de Gobierno, la movilización organizada, y pierde peso el voto de los ciudadanos que no son parte de organismos corporativos.

Recordó que esta hipótesis ya había sido demostrada en 2021 en el Estado de México y dijo que en los 41 distritos federales que hay en la entidad, la votación promedio fue del 52 por ciento.

"Hoy es 49 por ciento. Donde votó más del 49 son los lugares donde sacó más votos Alejandra (Del Moral); los lugares donde votó menos del 49 son los lugares donde sacó más votos Delfina (Gómez), por eso, parece ser que ellos estuvieron empujando la no participación cuando dijeron: 'vamos arriba por 20 puntos'; otros decían 22, pues era como para decir 'ya no salgas a votar, porque ya está decidida la elección'", señaló.

Acosta Naranjo dijo que el abstencionismo en el Estado de México pudo deberse a varios factores, entre ellos, el hecho de que el gobernador Alfredo del Mazo estaba peor evaluado que Miguel Riquelme, su par de Coahuila, donde la participación fue de poco más del 57 por ciento.

Otro factor, agregó, es que el de Del Mazo era visto como un Gobierno sumiso al Gobierno federal y no como un opositor.

Para el ex diputado federal, un elemento fundamental fue la manera en la que fue electo el abanderado de la coalición.

Detalló que en Coahuila, Manolo Jiménez fue electo mediante una elección primaria en la que participó más de medio millón de personas, lo que permitió a la ciudadanía sentirse parte de ese proceso y hacer suya la candidatura, mientras que en el caso de Alejandra del Moral no fue así.

El exlíder del PRD llamó a la oposición a parecerse más a Coahuila que al Estado de México de cara al proceso electoral de 2024.

"Si en lo que viene no tomamos un claro tinte opositor, por un lado, y por otro, buscamos la más amplia unidad, y la tercera, los ciudadanos participan en la elección de las candidaturas, pues queremos parecernos más a lo que fue Coahuila que a lo que fue Estado de México", expresó.

Rechazó que los resultados del Estado de México sean determinantes para 2024.

Detalló que de acuerdo con un análisis que realizó de los resultados de ayer, si se toman los 41 distritos electorales del Estado de México y los ocho de Coahuila, la elección termina en alrededor de un 51 por ciento para Morena y sus aliados, y en un 49 por ciento para Va por México, lo que representa una diferencia de sólo dos puntos.

"¿Qué deberíamos hacer? Aprender más de Coahuila y menos de Edomex", reiteró.

Aurélien Guilabert, coordinador de vinculación de Mexicolectivo, dijo que uno de los balances de los procesos electorales de ayer es que en el país hay una garantía de derecho en materia electoral, porque salvo algunos incidentes, las instituciones electores estatales hicieron un buen trabajo y sus resultados fueron reconocidos por las y los candidatos.

"Es cuando dices: por supuesto que sirven esos institutos locales y que la tendencia que ha sido al fortalecimiento de esas instituciones va por el buen camino, en vez de querer desaparecerlos", señaló.

Guilabert coincidió en que el gran ganador de las elecciones de ayer fue el abstencionismo, porque en el Estado de México la ciudadanía no salió a votar, mientras que en Coahuila el porcentaje fue del 45 por ciento.

"El abstencionismo es un peligro para la democracia, pero también es un indicador claro de que la ciudadanía quiere una mejor representación u otra forma de representación y otra política, fuera del modelo tradicional actual, donde son las mismas personas que se postulan, las mismas personas que monopolizan los espacios de poder y de toma de decisión", advirtió.

Sostuvo que de cara a 2024, la lección es que la polarización no es lo que quiere la gente y lo dejo claro al no salir a votar.

Detalló que si los partidos quieren reducir el abstencionismo tiene que convencer a los ciudadanos desde el principio, haciéndolos partícipes en la construcción de programas, en la elección de candidatos y abriendo espacios de representación a la sociedad civil y de participación para la ciudadanía.

"Imagínate que otra vez ponemos a las gentes de los partidos, de las estructuras, los cuates, siguiendo ese modelo de cuotas y cuates y que nos dividimos por partido. No, la ciudadanía no quiere eso, la ciudadanía quiere participar, pero no ha encontrado ni los mecanismos ni las formas, y tampoco el contenido para animarse a participar, y eso es lo que tenemos que resolver", reiteró.

Advirtió que procesos como la tómbola, implementado por Morena, para elegir a candidatos, son una simulación.

"Para empezar, se sigue eligiendo por tómbola a personas que ya son afines a la ideología de un partido, que ya están cerca de un partido, entonces ya, de entrada, sesgas totalmente el proceso, y del tema de la alianza, yo no he visto organizaciones de verdad históricas, que tienen una causa desde hace más de 10 años en un tema o que representan, por ejemplo, poblaciones históricamente excluidas de la toma de decisiones", aseguró.

Lamentó que ante las elecciones de 2024, los partidos estén concentrados en la elección de los candidatos y no en la construcción de un proyecto de nación de verdad, junto con la sociedad civil.