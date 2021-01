Afirman que Arquidiócesis no pagó seguro de Rivera

Ciudad de México.- El exvocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdemar, remarcó que no fue capricho del cardenal Norberto Rivera internarse en un hospital privado para atender sus complicaciones por Covid-19, sino que la Iglesia no pagó el seguro y él no fue notificado.

Valdemar denostó el comunicado en el que el órgano máximo de la Iglesia católica aseguró que el Cardenal emérito eligió una opción fuera de la red de hospitales con los que tenían convenio.

"El Cardenal fue ahí (Hospital Ángeles), confiado que su seguro funcionaba, pero pues ahí se percataron que no estaba vigente", expuso.

Valdemar insistió que la Arquidiócesis tiene la obligación de absorber los gastos de salud de los curas.

"Yo sigo insistiendo: vigente o no vigente -que no lo estaba-, es responsabilidad de la Arquidiócesis cubrir esos gastos. No es una cosa opcional y si es cierto que estamos en una situación crítica, bueno, hay muchas maneras de cubrir esos gastos.

"Entonces me parece que el comunicado es además de mentiroso, ¡es falso! Es muy grosero en el trato al señor Cardenal porque lo expone poniéndolo como alguien irresponsable, que quiso hacer su capricho, lo cual no es cierto", agregó.

El Padre Valdemar informó que el Cardenal retirado Norberto Rivera se encuentra estable al momento y aclaró que el fin de la difusión de esta situación no busca reunir dinero, con lo que alertó, se está lucrando.

"En su respiración, en sus signos vitales, continúa intubado y en terapia intensiva. No ha habido mayores cambios y pues bueno, estamos en espera de una mejoría, pero al día de hoy está, podemos decir, estable.

"Nadie está pidiendo dinero, porque por ahí ya empieza a haber tú sabes, fraudes. Yo por supuesto que no, no me toca (pedir dinero), ni tampoco su familia, ni tampoco la Arquidiócesis, hay que tener cuidado en este sentido", añadió.