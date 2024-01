Afirman que abandonan Cuba porque 'economía es muy mala'

Ciudad de México.- El agravamiento de la crisis económica en Cuba tras la pandemia de Covid-19, el cansancio a las precariedades y la falta de esperanza son las principales razones por las que ha aumentado el éxodo de cubanos de la isla, consideraron algunos migrantes.

La principal vía que ahora están utilizando, señalaron, es viajar por aire a Nicaragua, país que no les pide visa, y llegando al aeropuerto de Managua iniciar la travesía por tierra para atravesar Honduras, Guatemala y México, para llegar finalmente a la frontera con Estados Unidos.

Reforma publicó este lunes que, de acuerdo con registros oficiales de Estados Unidos, entre 2021 y 2023 fueron detenidos por autoridades migratorias de ese país 464 mil 197 cubanos que transitaron por territorio mexicano, una cifra sin precedentes.

En el mismo periodo, los cubanos detenidos por autoridades mexicanas sumaron 72 mil 879.

Jocelyn, una joven de 21 años que estudiaba turismo, llegó el pasado 7 de enero a la Ciudad de México después de haber iniciado su travesía tras salir en avión de La Habana.

"La economía es muy mala, uno se esfuerza por estudiar, pero sales a trabajar por un salario de cinco mil pesos cubanos. El dólar en Cuba vale 250 pesos. ¿Vas a trabajar un mes entero por 20 dólares? ¿Crees que es algo justo?

"Uno que es joven, quiere tener un futuro mejor, que se fuerza por ser una persona mejor, ve que, aunque tú estudies, te esfuerces, al final nada tiene resultado porque verdaderamente no vas a cobrar acorde a tu nivel intelectual, no va a valer porque vas a trabajar por cinco mil pesos", señaló.

Apenas salió del aeropuerto de Nicaragua, relató, fue subida a una camioneta junto con otro grupo de cubanos, los transportaron por carreteras alternas y veredas, cambiaron varias veces de vehículos, descansaron en algunos lugares y finalmente cruzaron la frontera con México en Chiapas.

Para evitar los retenes migratorios que recientemente han instalado las autoridades migratorias, indicó, la subieron a una lancha que se fue por el litoral y la desembarcaron en Oaxaca.

"Fue muy peligroso, la Marina, desde que salimos, la Marina nos estaba cayendo atrás. Algo que uno andaba con los nervios de punta, pero finalmente logramos salir de eso y luego nos llevaron a una casa de descanso y después salimos para acá en unos carros particulares", detalló.

Hasta el momento, indicó, lleva gastados alrededor de siete mil dólares que le ha enviado su novio cubano que ya se encuentra en Estados Unidos.

El dinero enviado, señaló, le ha permitido pagar a los "polleros", los traslados, el hospedaje y la comida.

"Yo presenté la solicitud de CBP One, pero estoy esperando que me llegue la cita, porque no pienso entrar por la frontera, porque es algo que tú, después de que has pasado tanto trabajo, después de que se ha gastado tanto dinero, que tú entres mojada y en dos años te puedan deportar, es algo muy doloroso y muy, muy duro para uno", indicó.

Miguel es un cubano que ya tiene cuatro años residiendo en México, se casó con una mexicana y ahora ayuda en lo que puede a sus connacionales que quieren llegar a los Estados Unidos.

Siempre, dijo, ha habido éxodo de cubanos de la isla, sin embargo, el agravamiento de la crisis económica ha provocado que éste se haya incrementado y ahora estén migrando incluso familias completas.

"Algunos salen con lo que le ayuda su familia que está fuera, otros venden todas sus pertenencias, desde su casa hasta el coche, vende todo lo que tiene para poder salir. Se deshacen de todo su patrimonio, la verdad, para poder viajar", señaló.

El último golpe anímico para sus compatriotas, indicó, es el anuncio de que la gasolina se incrementará en más de 500 por ciento, lo que desatará una burbuja inflacionaria que muy pocos van a poder resistir.

"Van a subir el combustible, lo van a poner en dólares y, obviamente, si sube el combustible, pues todos sabemos que sube todo lo demás, ¿no? Si ya de por sí todo en la calle está caro y encima de eso encareces más las cosas, nadie que no tenga familia en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo lo va a resistir", advirtió.