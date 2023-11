Afirma Samuel que en Coahuila lo reciben 'mejor que en casa'

Torreón, México.- A su llegada a la Laguna, Samuel García, precandidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, afirmó hoy que en Coahuila lo han recibido mejor que en casa.

"La verdad es que me han recibido de lujo, no digo broma, que me han recibido mejor que en casa, Saltillo, Monclova, hoy Torreón, pues vengo hablar con ustedes porque en Nuevo León nos fue muy bien en inversión, en empleo, en movilidad, en agua, sé que son temas que aquí preocupan", señaló.

Acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, el neoleonés llegó al mediodía al transitado crucero del nororiente de esta ciudad, en Bulevar Independencia y Calzada Abastos, y tras breve encuentro con representantes de medios de comunicación, ambos se dedicaron a poner calcas en vehículos y tomarse fotografías con automovilistas que detenían su marcha.

"Voy hablar con simpatizantes de Movimiento Ciudadano para platicarles que hicimos en el tema del agua para resolver el tema de la crisis de Nuevo León, qué hicimos en movilidad, tres líneas del Metro, seis carreteras, los nuevos BRT's, llevar desde el aeropuerto hasta Tesla, el transporte público masivo, y por supuesto Tesla es la inversión", expuso.

"Todo Coahuila sabe lo que está logrando Nuevo León en materia de inversión, 46 billones de dólares ya, y queremos eso proponerlo a la Comarca gran que por siempre ha sido un gran capital industrial creo que ha sido abandonado y venimos hoy abonarle a esta gran ciudad y de aquí nos vamos a Gómez Palacio y a la noche a Guadalajara, Jalisco".