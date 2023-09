Afirma Rosa Icela que SSP no puede con la Guardia Nacional

Ciudad de México.- La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la dependencia no tiene la capacidad para operar la Guardia Nacional. Por eso, insistió que la corporación debe estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Nos preguntan por qué no queremos tener la responsabilidad de la Guardia Nacional, simplemente porque la Secretaría de Seguridad es de reciente creación y no cuenta con la infraestructura para tener bajo nuestro mando a la Guardia Nacional", dijo durante la plenaria de diputados de Morena.

Rodríguez aseguró que no se trata de un capricho, sino de una necesidad que se apruebe una reforma constitucional para que la GN pase a la Sedena, la cual esperará hasta septiembre del 2024.

"No hay en la Secretaria un instituto para la seguridad social de las fuerzas armadas ¿esto qué significa? que no hay un hospital militar, que no hay servicios de salud, que no tienen muchas de las condiciones para sacar adelante la seguridad de sus elementos", justificó.

Mencionó que la Secretaría de Seguridad tampoco tiene una institución como un Colegio Militar, que forme y fortalezca la capacitación de los mandos de la Guardia Nacional.

"Entonces, no es solamente un capricho, que digamos 'no', es que es una buena formación la que están recibiendo de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional los compañeros de la Guardia Nacional", detalló.

Manifestó que es un reto "defender" a la Guardia Nacional, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalara que era inconstitucional la reforma a leyes secundarias que establecía que la corporación estaba bajo la administración de la Defensa Nacional.

"Es necesario que continúen (los elementos de GN) recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo de la Sedena", puntualizó.

Llama a gobernadores reforzar coordinación contra crimen En otro tema, la secretaria de Seguridad Pública llamó a los gobernadores de Morena a mejorar la coordinación con el Gobierno para combatir la inseguridad, porque es un compromiso que asumieron con los votantes del partido.

La titular de Seguridad enlistó los retos de esta dependencia, tras exaltar la reducción de índices de inseguridad.

Ante la permanencia de hechos de violencia en diversas entidades y las críticas a los gobernadores de Morena, desde inacción hasta complicidades con el crimen organizado, Rosa Icela Rodríguez advirtió que el combate a los grupos criminales no solo es responsabilidad del Gobierno federal.

"Tenemos que aprovechar que 23 de 32 entidades federativas tienen gobiernos de Morena y sus aliados para dar una coordinación más efectiva

"La seguridad no debe tener un signo político, no tenemos problema, el trato es bueno con todos los fiscales, los secretarios de seguridad, pero es obligación de los gobiernos de los estados y del Gobierno federal la atención a la inseguridad en el país", remarcó.

En su mensaje a los diputados, dijo que nunca ha abdicado el gabinete de seguridad en su responsabilidad y agregó que los gobiernos estatales también la tienen.

"Hay que recordar que los gobiernos estatales, emanados del partido, conducen las mesas de paz con toda probidad y disciplina en su asistencia, tienen una responsabilidad y un compromiso con la gente que voto por el proyecto", insistió al llamar la atención del reto institucional de tener más coordinación con los gobiernos estatales.

Mencionó que otro de los retos o pendientes es legislar para que el delito de extorsión sea considerado como grave, a fin de evitar que quienes cometen ese delito salgan libres.

"Actualmente, los policías de México detienen a los extorsionadores, a los que cobran piso y ¿qué creen? salen libres porque no es delito grave. Como gobierno tenemos responsabilidad, pero si nos gustaría mucho contar con el apoyo de las bancadas de la transformación para poner el delito de extorsión como grave", pidió.