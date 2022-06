Afirma PAN que no hay ganador en Tamaulipas

Ciudad Victoria.— Sin descartar una impugnación, dirigentes de la alianza "Va por Tamaulipas", afirman que todavía no hay un triunfador de las votaciones del domingo, a pesar de la victoria que le da hoy el PREP, tras finalizar el conteo, al morenista Américo Villarreal Anaya, en la contienda por la Gubernatura.

El presidente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, cuestionó que Villarreal haya anunciado una ventaja de 15 por ciento al cierre de casillas ayer en conferencia poco después de las 18:00 horas, y más tarde de ocho por ciento, mientras que al cierre del conteo fue de 5.79 por ciento la diferencia.

"Lo único que les puedo garantizar es que no hay un triunfo, ni contundente, ni triunfo de Morena, no lo hay, aún no se acaba esto, aún no se cierra y más allá de todo realmente hay muchas inconsistencias, hay incumplimiento de la ley y no se va a permitir, llegaremos en tiempo y forma, siempre dando la cara hasta las últimas consecuencias", advirtió.

Dijo que aún falta el cómputo distrital, en total 22 distritos en los 43 municipios, que se llevará a cabo este miércoles, para tener una certeza en los resultados de la elección para Gobernador del pasado domingo y que sus representantes revisen las actas.

Detalló que durante la revisión de material electoral en manos de sus representantes, han encontrado por lo menos 517 incidencias y que en cerca de 70 casillas que representan más de 50 mil boletas electorales, la alianza, ni MC obtuvieron un voto.

Cantú precisó que dichas casillas se ubican en Hidalgo, Mainero, Villagrán, San Carlos y San Nicolás.

"Para tener un contexto de esto ahí nada más en esos cinco municipios hay 52 mil boletas, lo cual, nadie tiene conocimiento más que sí se voto por Morena, ¿a qué vamos con esto?, a qué no pueden todavía salir ellos (Morena) a decir que ya hicieron un triunfo irreversible", expresó.

"No es cierto, la tendencia va hacia abajo, si realmente existen esas 52 mil 500 boletas. Marca lo que siempre hemos venido señalando: hubo compra de votos, porque fueron señalados; hay gente detenida de parte de ellos, hubo realmente este pacto realmente con el crimen para poder sacar, porque hubo balazos", agregó.

Entre las supuestas anomalías dentro del proceso, dijo que en el caso de Reynosa, en tres de los cuatro distritos se registró una tendencia en la votación, mientras que en uno fue de una diferencia de casi 20 mil votos.

Tras ser cuestionado en torno a que presentan una impugnación dijo que habrán de esperar a que se cumplan los proceso postelectorales, para tomar una determinación.

"No podemos adelantar eso, porque existe un procedimiento; siguen y siguen llegando cosas hay que ver nada más hay que checar algo: hay 5 puntos de diferencia con 52 mil boletas, ¿imagínate dónde va a quedar la tendencia?, ¿imagínate dónde va a quedar realmente esa votación?, entonces ahorita es prematuro, pero si estamos diciendo lo que estamos viendo y obviamente voy a decir que vamos a ir en tiempo y forma hasta las últimas consecuencias", subrayó.