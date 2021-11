Afirma López Obrador que sí puede hablar de revocación

Ciudad de México.- Luego que el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) determinó que no puede opinar ni informar sobre la consulta de revocación de mandato o la continuidad de su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí puede hablar sobre el ejercicio.

"Ya revisé, se hizo la consulta y puedo hablar de lo de la revocación de mandato, nada más sin pedir que voten por mí, eso si estaría mal y no es esa mi intención, yo lo que quiero es que la gente participe, que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública y que participemos en la consulta de revocación de mandato".

En conferencia matutina, el mandatario federal pidió nuevamente a la población que participe en la consulta, incluso a aquellos que están en su contra.

"Llamo a todos, a los que están en contra de nosotros, a que voten en contra porque de esa manera estamos ejerciendo un derecho y lo estamos ejerciendo de manera pacífica, no hay otro sistema más eficaz que el sistema democrático, está aprobado que es lo mejor para enfrentar controversias para decidir sobre conflictos lo mejor es acudir al pueblo que es el soberano, es el que manda".

"Entonces, si no se está de acuerdo, pues hay que ejercer el derecho que se tiene a elegir y remover a la autoridad, el pueblo pone, el pueblo quita. Es totalmente antidemocrático decir no voy a participar, a nosotros nos tocó enfrentar el no voto durante mucho tiempo, los que se sentían radicales llamaban a no votar y con esto, le hicieron siempre el juego a la derecha".

El TEPJF negó la solicitud de Morena para que el Presidente pudiera opinar sobre la continuidad de su mandato, como parte del ejercicio de consulta de revocación, al argumentar que el INE es la única entidad facultada para emplear recursos públicos en la promoción del ejercicio.